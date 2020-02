LEDUC, Noëlla



À l'hôpital Charles LeMoyne, le 5 février 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Noëlla Leduc.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marie-Reine, ses neveux et nièces: André (Jacinthe), Michel (Patricia), Jean (Annie), Louise (Raynald), Martine (François) et Isabelle (Denis), et leurs enfants: Marc-Antoine, Jordan, Béatrice, Jean-Samuel, Hélène, Raphaël, Louis-Philippe, Charles, Roxane, Laury, Henri, Gabriel, Jacob, Myriam, Amélie, Rose, Érick et Élodie, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 février 2020 à partir de 13h à l'église de La Nativité (155 chemin de St-Jean à La Prairie - J5R 2J9), suivi des funérailles à 14h.LA MAISON DARCHE