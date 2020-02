VAILLANCOURT, Rollande



Le 24 décembre 2019, à Montréal, à l'âge de 92 ans, est décédée Rollande Vaillancourt, épouse de feu Jean Trudeau et mère de feu Robert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Denise, Guy, Richard et Anny, ses petits-enfants Lys, Émie, Maude, Alexis et Fabien, ainsi que ses arrière-petits-fils Raphael et Zachary.