ROY, Léopold



À Granby, le 3 février 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur Léopold Roy, conjoint de Madeleine Michaud.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle et Brigitte, son frère Jean et ses soeurs Lise et Denise, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 février 2020 de 13h00 à 16h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu au même endroit le dimanche le 16 février 2020 à 16h30.La famille tient à remercier le personnel du CHUS de Fleurimont et plus précisément le Dr David Fortin et l'infirmière Marie-Andrée Roy pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don à la Fondation du CHUS de Fleurimont serait apprécié en la mémoire de Léopold Roy.