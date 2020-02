FORTIER, Marielle



Le 25 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée notre chère maman, Marielle Fortier, épouse de feu Lorenzo Morin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Linda), Denis (Marie), Aline, Gisèle, Jean-Louis (Christine), ses quatorze petits-enfants et ses neuf arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Rita (feu Gérard) et Claudette (feu Claude) ainsi que ses neveux, nièces et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 22 février 2020 dès 11h30. Un hommage suivra en la chapelle du complexe à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.