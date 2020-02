Legault plaide pour moins de protectionnisme et plus d’hydroélectricité

WASHINGTON – Le premier ministre François Legault va profiter de ses rencontres à Washington pour promouvoir l’hydroélectricité québécoise auprès des dirigeants politiques américains, en plus de plaider pour moins de protectionnisme.

• À lire aussi: François Legault compte faire pression sur l'administration Trump pour que le Buy American Act soit revu

En visite dans la capitale américaine pour la rencontre hivernale de la National Governors Association, M. Legault a réitéré samedi sa volonté de convaincre l'administration Trump de revoir le Buy American Act, notamment pour la question du transport et des infrastructures.

«Il y a un avantage pour les deux parties de ne pas avoir recours à ce genre d’exigence», a-t-il fait savoir à propos de ces mesures protectionnistes favorisant l’achat de produits et services américains pour les projets d’infrastructure lancés aux États-Unis.

«C’est important de rester un partenaire et d’avoir un libre échange réel et une ouverture réelle», a-t-il ajouté lors d’un point de presse aux côtés des premiers ministres canadiens.

Plus concrètement, François Legault a souligné que Bombardier pourrait être un joueur important dans la construction d’infrastructure de transport en commun (métro, trains, tramways, etc.) aux États-Unis, comme il n’y a pas de joueur dans cette industrie qui est américain. Les compétiteurs de Bombardier dans ce secteur sont chinois, allemand et français, a insisté M. Legault.

Par ailleurs, le premier ministre québécois a aussi assuré qu’il vanterait les mérites de l’hydroélectricité. Il a indiqué qu’en plus des contacts avec le Vermont, le Massachusetts ou l’État de New York, il y a actuellement des discussions avec la Ville de New York pour exporter plus d’électricité.

«On a de l’énergie à offrir, a-t-il fait savoir. C’est important de garder cette relation privilégiée avec les États américains.»

En avril, le maire de New York, Bill de Blasio, a dévoilé un ambitieux plan vert – le «green new deal» –, qui comprend l’importation d’électricité québécoise par un câble sous-marin qui traverserait le lac Champlain et le fleuve Hudson.

Cette relance des négociations entre la Ville de New York et le Québec pourrait rapporter gros. Il est question d’un contrat potentiel de vente d’électricité de 10 milliards $ sur 20 ans.