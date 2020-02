Les JO au bout des doigts de Ngarlem

Depuis qu’elle pratique l’haltérophilie, Kristel Ngarlem rêve aux Jeux olympiques. C’est son objectif ultime. Avec son résultat de la semaine dernière à Rome, la Québécoise peut maintenant penser que ça pourrait devenir une réalité.

Lors de cette Coupe du monde, Ngarlem a remporté la médaille de bronze avec un cumulatif de 233 kg. Elle en a profité pour battre son record personnel à l’épaulé-jeté (134 kg) et pour obtenir la troisième place à l’arraché. Une bonne performance qui arrive au bon moment.

« C’est ma meilleure compétition depuis le début des qualifications olympiques », a expliqué Kristel Ngarlem lors d’une généreuse entrevue avec Le Journal de Montréal. « Ça m’a donné beaucoup de précieux points au classement dans la catégorie des 76 kg. »

Avant son départ pour Rome, l’athlète de 24 ans était plus stressé qu’à son habitude. Tout est rentré dans l’ordre au moment de la compétition.

« J’ai réalisé qu’il me restait seulement deux compétitions dans le processus des qualifications, a-t-elle raconté. Ce n’était pas de l’anxiété de performance. Je savais que je devais livrer la marchandise.

« Lorsque tu es au début des qualifications comme moi en 2018, tu fais de ton mieux et tu te dis que tu peux te réajuster. Par contre, en 2020, tu ne peux plus penser de cette façon. C’est là qu’il faut que ça se passe. Il n’y a plus de lendemain. »

En bonne posture

Pour la participation aux Jeux olympiques, la Fédération internationale d’haltérophilie prend les huit premières femmes au classement de chaque catégorie. Puis, elle prend l’athlète la mieux classée dans chacun des cinq continents pour former un groupe totalisant 13 compétitrices.

À l’heure actuelle, Ngarlem pointe au 17e rang mondial chez les 76 kg avec un total de 2386,6459 points. Pour le moment, c’est elle qui aurait l’une des places continentales.

Elle détient une avance de 200 points sur la Cubaine Melisa Maida Aguilera Pena (2158,5214). Un coussin intéressant, mais la Québécoise ne peut pas s’asseoir sur ses lauriers. « Tout va se jouer aux Jeux panaméricains au mois d’avril, a-t-elle précisé. C’est la plus grosse compétition. C’est la dernière, et tout le monde qui est proche sera présent.

« C’est à cette compétition que tu peux marquer le plus de points. C’est là que tout sera déterminé. Aux Panams, je vais devoir seulement livrer une bonne performance afin de m’assurer de ne pas me faire dépasser. »

Elle n’entend pas modifier sa préparation en prévision de cette compétition importante. « Je dois surveiller une petite douleur à une épaule. Sinon, je dois bien dormir, bien m’entraîner et bien manger. »

Les yeux sur l’objectif

Plus que jamais, Ngarlem est consciente qu’elle peut obtenir son billet pour les Jeux de Tokyo après plusieurs années d’entraînement et de compétitions. « C’est une motivation quotidienne pour moi, a-t-elle expliqué. Je sais que je suis à quelques levées de mon objectif. Je tente de ne pas me stresser avec cela. »

Comment se manifeste la pression chez une haltérophile ?

« Lorsque la pression est plus grande, la barre “shake” plus. On dirait que tu ne fais pas bien ton mouvement alors que c’est le cas. Les sensations sont différentes.

« Pour ma part, c’est quand je me retrouve dans un coin que je performe le mieux. Si j’ai une barre de 135 kg à lever pour aller aux JO, je vais le faire. »

L’haltérophile québécoise a un dernier pas à franchir vers le rêve de sa vie. Ce n’est pas une barre d’une centaine de kilos qui va l’empêcher de l’atteindre.

Une pesée peu orthodoxe

On connaît les pesées officielles dans les sports de combat et ses particularités. Celles dans le monde de l’haltérophilie sont dans une classe à part. Les athlètes se pointent sur le pèse-personne seulement deux heures avant le début de leurs compétitions.

« C’est difficile », a indiqué Kristel Ngarlem qui maintient son poids autour de 78,5 kg entre les compétitions. « Contrairement aux sports de combat, on n’a pas une nuit et trois repas pour récupérer. La dynamique est vraiment différente.

« Il n’est pas rare de voir des athlètes aller dans le sauna pour faire le poids lorsqu’ils sont à la limite. Ils ont peur de monter dans une catégorie supérieure parce qu’ils savent que ça pourrait leur prendre plusieurs mois pour trouver leurs repères. »

De cette façon, les athlètes ne peuvent pas reprendre de poids de façon indue avant leurs premiers essais avec les barres.

« Après ta pesée, tu peux boire de l’eau et des électrolytes. Tu peux manger une banane ou des collations légères. Tu n’as pas beaucoup de temps. »

Comme la course à pied

Dans un sport comme la boxe, l’escrime ou le tennis de table, les athlètes ont des adversaires devant eux lors de leurs tournois. À l’haltérophilie, les athlètes, comme Ngarlem, mènent leur combat contre une barre avec des disques en fonte à chaque extrémité.

« Je compare mon sport à la course à pied, qui tente de retrancher des secondes à ses meilleurs temps, a souligné la Québécoise. Nous, c’est de battre notre meilleure charge.

« Moi, c’est 101 kg à l’arraché et 134 kg à l’épaulé-jeté. Ma motivation est de passer en haut de ces marques. C’est différent, et la préparation l’est tout autant.

« À l’entraînement, tu peux soulever ces charges. Toutefois, les sensations sont tellement différentes en compétition avec l’adrénaline. »

Il faut comprendre qu’en haltérophilie, un athlète améliore ses meilleures performances de façon graduelle, soit un kilo à la fois. Si la majoration est trop importante dans un délai assez court, ça peut soulever certaines interrogations.

Par exemple, Ngarlem vise un total combiné de 235 kg pour les Jeux panaméricains. Ce sont deux kilos de plus que son résultat à Rome. C’est un objectif qui est raisonnable et réalisable.

Un film qui lui a donné la piqûre

Photo courtoisie

Si Kristen Ngarlem est dans le monde de l’haltérophilie, c’est en raison d’un film qu’elle a vu au cinéma avec sa mère. « J’ai eu un déclic alors que je suis allé voir le film La mystérieuse mademoiselle C au Cinéma Beaubien alors que j’étais au primaire. J’avais 10 ans à l’époque.

« Je suis revenue à la maison et j’en ai parlé à ma mère. Elle n’a pas été trop déstabilisée parce qu’elle était au courant des exploits de Maryse Turcotte en 2004. J’ai commencé à m’entraîner au Centre Claude-Robillard avant de faire ma première compétition à 13 ans. »

Vers la gymnastique

Si elle n’avait pas eu la piqûre de l’haltérophilie, quel sport aurait-elle pratiqué ?

« Je crois que c’est la gymnastique, a affirmé Ngarlem. Ce sont des athlètes très complets. De commencer l’haltérophilie en bas âge, ce n’est peut-être pas pertinent.

« Ça aurait peut-être valu la peine que je fasse d’autres sports pour que je sois un peu plus complète avant de me lancer dans l’haltérophilie, qui est un sport où tu te développes plus tard.

« Tu n’entends jamais qu’une haltérophile va aux Jeux à 14 ans. La moyenne d’âge est dans la mi-vingtaine. »

Malgré tout, elle n’a pas de regrets, car c’est grâce à son sport qu’elle a de bonnes chances de réaliser son rêve d’aller aux Jeux olympiques.