Les Raptors font feu de tout bois

Plus rien ne peut arrêter les Raptors de Toronto. Déjà privés des services de Norman Powell, les hommes de Nick Nurse ont dû composer avec la blessure de Kyle Lowry, mais cela ne les a pas empêchés de vaincre les Pacers de l’Indiana 115 à 106, vendredi, à Indianapolis. Il s’agit d’une 13e victoire consécutive pour la formation canadienne.

Lowry a quitté la rencontre, visiblement incommodé par une blessure à l’épaule droite. Il avait tout de même eu le temps d’inscrire 16 points, en plus d’amasser 11 mentions d’assistance.

Serge Ibaka a été le plus productif offensivement, avec 22 points et 10 rebonds. Au total, six joueurs des Raptors ont marqué plus de dix points.

Chris Boucher a joué pendant 7 min 33 s, récoltant seulement trois points.

Les Raptors tenteront de porter à 14 leur série de victoires, samedi, contre les Nets de Brooklyn, au Scotiabank Arena.