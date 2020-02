Mathias Laferrière se charge de l’Armada

Mathias Laferrière a réussi son premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ, samedi, au Centre d'excellence Sports Rousseau, pour aider les Eagles du Cap-Breton à l’emporter 5 à 1 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Laferrière a touché la cible lors des trois engagements. Il a également obtenu une mention d’aide sur le but de Shawn Boudrias, réussi en fin de rencontre dans un filet désert.

Tyler Hinam a été l’autre marqueur des Eagles.

Du côté de l’Armada, seul Yaroslav Likhachev est parvenu à déjouer le gardien Kevin Mandolese. Ce dernier a réalisé un total de 33 ans.

Pour sa part, Émile Samson a cédé quatre fois sur 37 lancers.

La défaite des Voltigeurs a toutefois permis à l’Armada de se maintenir au deuxième rang de l’Association de l’Ouest.

En effet, la formation de Drummondville s’est inclinée 3 à 1 face aux Saguenéens de Chicoutimi, au Centre Marcel Dionne.

C’est Thomas Belgarde qui a marqué le but gagnant pour les Saguenéens. Ses coéquipiers Rafaël Harvey-Pinard et Gabriel Villeneuve ont aussi touché la cible.

Pendant ce temps, à Shawinigan, les Cataractes se sont inclinés 4 à 2 devant les Wildcats de Moncton. Jakob Pelletier et Philippe Daoust ont chacun obtenu un but et une aide pour les visiteurs.