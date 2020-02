Pizzas-pochettes au bœuf effiloché

On se transforme tous en ados affamés à la seule vue de ces pizzas-pochettes.

LE BŒUF EFFILOCHÉ À LA RESCOUSSE

Pour paresser devant le feu de foyer, rien de mieux qu’une viande qu’on laisse braiser toute la journée. Ça sent si bon dans la maison et on salive simplement à l’idée du souper qui sera assurément gourmand. Ma recette de bœuf effiloché à la mijoteuse se cuisine pratiquement toute seule, et vous aurez des restes pour un autre congé de souper à venir. Du réconfort zéro-effort à son meilleur.

Portions : 8 | Préparation : 15 min | Cuisson : 30 min

Ingrédients

1 œuf

1 boule de 450 g de pâte à pizza du commerce

Farine tout usage (pour la surface de travail)

2 tasses de bœuf effiloché à la Guinness

½ tasse de fromage cheddar fort râpé

2 c. à thé de romarin séché

Fleur de sel

Préparation

Préchauffer le four à 400 °F. Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable). Dans un petit bol, à l’aide d’une fourchette, fouetter légèrement l’œuf. Déposer la pâte à pizza sur une surface de travail propre et farinée. Couper en 8 parts égales. Au besoin, fariner les mains pour manipuler la pâte. Avec les mains, étirer doucement une part de pâte et former un disque d’environ 4 po de diamètre. Déposer ¼ tasse de bœuf effiloché au centre du disque et répartir 1 c. à soupe de fromage râpé. Refermer la pâte sur la viande pour former une petite pochette. Presser avec les doigts pour bien sceller la pâte. Répéter l’opération avec le reste de la pâte pour obtenir 8 pizzas-pochettes. Déposer les pizzas-pochettes sur la plaque de cuisson. À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonner les pizzas-pochettes d’œuf. Saupoudrer les pochettes de romarin et d’une pincée de fleur de sel. Cuire au four 15 minutes ou jusqu’à ce que le dessus des pizzas-pochettes soit bien doré. Servir avec une salade verte.

Se conservent 4 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.

Photo Maude Chauvin

Note

Vous les avez préparées à l’avance ? Réchauffez les pizzas-pochettes au four à 350 °F de 5 à 10 minutes. Si elles sont congelées, réchauffez--les de 15 à 20 minutes.

Valeurs nutritives