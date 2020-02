Plaisirs d’hiver dans le Maine

Quand on pense au Maine, ce sont surtout des images de plages qui s’imposent à notre esprit. Pourtant, notre voisin offre également de nombreux plaisirs hivernaux.

Motoneige

Le Maine a été classé parmi les 10 meilleurs endroits où faire de la motoneige en Amérique du Nord, par le magazine SnowGoer ! En fait, le nord du Maine compte quelque 22 500 km de pistes de motoneige bien entretenues et interconnectées grâce à un réseau d’environ 280 clubs de motoneigistes qui travaillent ensemble pour créer des sentiers interconnectés (ITS). La saison de motoneige se déroule habituellement entre décembre et avril. (mesnow.com)

Photo courtoisie, Visit Maine

Le Maine Highland, c’est-à-dire le centre du Maine (Bangor, Katahdin et Moosehead Lake), est un lieu sauvage considéré comme l’une des premières destinations de motoneige en Nouvelle-Angleterre. La région reçoit beaucoup de neige et elle offre des milliers de kilomètres de sentiers dont certains offrent des points de vue remarquables. Possibilité de louer une motoneige ou d’apporter la sienne. (themaineHighlands.com)

Traîneaux à chien

Les fréquentes chutes de neige qui recouvrent les régions sauvages du Maine rendent ces dernières pratiquement inaccessibles, sauf en traîneaux à chiens. Plusieurs guides proposent des excursions d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours. Aucune expérience n’est requise et les entreprises fournissent tous les équipements. Mahoosuc Guide Service (mahoosuc.com) ; Lone Wolf Guiding Service (lonewolfguidingservices.com) ; Song in the woods (songinthewoods.com) ; New England Dogsledding (newenglanddogsledding.com) ; Maine Dogsledding Adventures (mainedogsledding.com) ou Mornington Crescent Sled Dogs (sledpets.com).

Aussi, du 29 février au 3 mars, se tiendra la 28e Can-Am Crown International sur la rue Principale Ouest de Fort Ken. Cette course annuelle de chiens de traîneaux s’étend sur 250 miles de terres sauvages et accidentées du nord du Maine. C’est la plus longue et d’un plus haut calibre de tout l’est des États-Unis. Il s’agit d’un véritable test d’endurance pour les chiens et les humains. (can-am-crown.net)

Photo courtoisie, Visit Maine

Pêche sur glace

Durant l’hiver, de petites huttes et cabanes s’installent sur les étangs gelés du Maine les faisant ressembler à de petites villes. En février (22-23 cette année), lorsque le lac Sebago est suffisamment gelé, s’y tient le Sebago Lake Rotary Ice Fisching Derby, le plus grand tournoi de pêche sur la glace de l’État. (icefishingderby.com)

Ski resorts

Sugarloaf (sugarloaf.com) et Sunday River (sundayriver.com) sont des destinations de ski emblématiques dans les spectaculaires montagnes occi-dentales du Maine. S’élevant à 1300 m (le deuxième plus haut sommet du Maine) Sugarloaf possède la plus longue descente verticale continue de toutes les stations en Nouvelle-Angleterre et le plus grand domaine skiable à l’est des Rocheuses. À Sunday River, il faut grimper à Chodola pour sa vue panoramique sur la vallée de la rivière et sur Mahoosuc Mountain Rangee. Possibilité de ski de nuit également.

Bateau sur glace

En 1980, un résident du Maine, Lloyd Roberts, a écrit Think Ice, un livre sur la navigation de glace. Ce sport extrême, très populaire dans le Maine, consiste à faire naviguer de petits bateaux--- poussés par le vent sur des lacs gelés à des vitesses pouvant dépasser 100 km/heure. Les lacs les plus populaires pour ce sport sont les lacs Sebago, Moosehead, South Twin Lake et Damariscotta. (iceboat.org)