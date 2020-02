Potage à la courge musquée

La simplicité volontaire dans votre blender.

LES ICÔNES DU RÉCONFORT

Quand on parle de comfort food, certains plats se démarquent et s’imposent. On ne se trompe jamais avec un bon potage, un gratin, des boulettes et du macaroni au fromage. Rapides à préparer et pas compliqués, ce sont mes alliés pour traverser les mois les plus froids de l’année.

Portions : 6 | Préparation : 15 min | Cuisson : 25 min

Ingrédients

1 courge musquée (butternut)

1 oignon

2 branches de céleri

2 gousses d’ail

4 tasses de bouillon de poulet réduit en sodium

Croûtons maison ou du commerce, au goût

Poivre et sel

Préparation

Peler la courge et la couper en cubes. Trancher grossièrement l’oignon et le céleri. Dans une grande casserole, déposer tous les ingrédients. Poivrer généreusement et ajouter une pincée

de sel. Porter à ébullition à feu vif. Réduire à feu moyen et laisser mijoter 20 minutes. Au mélangeur électrique (blender) ou au pied-mélangeur, réduire la soupe en purée lisse. Répartir le potage dans 6 bols, garnir de croûtons et servir.

Se conserve 3 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.

Valeurs nutritives