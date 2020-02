Tour du chapeau pour Patrik Laine

À 21 ans, le Finlandais Patrik Laine a maintenant réussi l’exploit d’un tour du chapeau à huit occasions depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Cette fois, l’attaquant des Jets a marqué trois buts en supériorité numérique dans une victoire de 5 à 2 face aux Sénateurs d’Ottawa, samedi après-midi, à Winnipeg.

Le plus récent tour du chapeau de Laine remontait au 24 novembre 2018 quand il avait touché la cible cinq fois contre les Blues de St. Louis. Oui, cinq fois.

Face aux Sénateurs, l’attaquant finlandais a profité de l’indiscipline de l’adversaire pour inscrire ses 21e, 22e et 23e buts de la campagne. Kyle Connor, Blake Wheeler et le défenseur Neal Pionk ont aussi contribué au bon fonctionnement du jeu de puissance. Connor a terminé la rencontre avec un but et trois mentions d’aide.

Pionk, avec un but et deux aides, a effectué un total de six lancers sur la cage des Sénateurs. Craig Anderson a cédé quatre fois sur 22 tirs avant d’être remplacé par Marcus Hogberg, qui a accordé l’autre but.

Le gardien des Jets Laurent Brossoit a repoussé 25 des 27 rondelles dirigées vers lui. Seuls Jean-Gabriel Pageau et Mikkel Boedker l’ont déjoué.