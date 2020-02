Un excellent muscadet, abordable et bio

Stéphane Orieux, Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2018, La Bregeonnette

18,80 $ - Code SAQ : 14238511 – 12 % - 1,2g/L – BIO

Les bons muscadets ne sont pas sans rappeler certains vins de chablis. Ça s’explique d’abord par le cépage, le melon de bourgogne étant un proche parent du chardonnay, mais aussi par le style de vins privilégié dans cette appellation de la Loire-Atlantique.

Là-bas, en périphérie de la ville de Nantes, tout comme à Chablis, vous avez peu de chance de trouver un blanc crémeux et boisé. Les vignerons du Muscadet ont toujours préféré livrer une expression pure et sincère de leurs terroirs, que de maquiller le tout à renfort de fûts neufs.

Cette cuvée de Stéphane Orieux est l’exemple même de ces blancs secs, droits et précis qui font rayonner le Muscadet et qui en ont fait un incontournable sur les meilleures cartes de vins. Le nez séduit avec ses notes iodées qui se mêlent à la mie de pain, tandis que la douche, vibrante et élégante, offre une longueur épatante pour le prix. Tout nouveau à la SAQ, mais dépêchez-vous. J’ai comme l’impression qu’il partira vite...

Santé !

$$ – ★★★ 1/2

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.