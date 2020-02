Un match parfait sur la route

Au lendemain du match reporté en raison de la mauvaise température, les Saguenéens de Chicoutimi sont arrivés frais et dispos à Drummondville pour la partie de samedi après-midi. En vertu d’une performance défensive plus que rassurante, les Sags ont joué un match pratiquement parfait, profitant ainsi de leurs quelques chances de marquer pour vaincre les Voltigeurs de Drummondville 3-1 et récolter une 35e victoire cette saison.

Le seul à avoir déjoué le gardien des «Bleus» Alexis Shank est William Dufour en fin de 3e période. L’ancien de Sags amassait ainsi un troisième point face à ses anciens coéquipiers en deux parties.

Si ces derniers avaient connu certaines difficultés à se défendre avec un homme en moins lors des dernières parties, ayant permis six buts lors des 10 dernières occasions à leurs adversaires avant la partie d’hier, la situation est un peu mieux avec l’avantage d’un homme. Hier, les hommes de Yanick Jean ont profité de leur première chance afin de faire scintiller la lumière rouge en milieu de premier vingt. Après seulement 9 secondes, Rafaël Harvey-Pinard (28e) a fait dévier un tir de Karl Bourdais de la pointe derrière le gardien des Voltigeurs Francesco Lapenna pour donner les devants 1 à 0 aux siens.

Belgarde saisit sa chance

Pour contrer l’hécatombe au sein des patineurs de Yanick Jean (Lapierre, Houde, Crevier, Kyte,Labrecque Savinsky), plusieurs autres joueurs devront mettre les bouchées doubles dans les prochaines semaines. Face aux Voltigeurs, c’est le joueur de première année dans la LHJMQ Thomas Belgarde qui a bénéficié d’une promotion. Aidé du prolifique Raphaël Lavoie et de Félix Bibeau, Belgarde a connu un bon match et a même profité de cette occasion pour inscrire son cinquième filet de la saison. Il faut dire que Lavoie a effectué tout un jeu pour conserver la rondelle en zone offensive sur la séquence, mais le tir de Belgarde a été tout simplement parfait.

Pour sa part, Tristan Fortin, rappelé pour la fin de semaine, prenait place sur la quatrième unité offensive pour son troisième match en carrière dans le circuit Courteau.

Point positif pour Yanick Jean, le russe Vladislav Kotkov a fait un retour dans l’alignement des Saguenéens après une semaine d’absence en raison d’une blessure survenue lors d’une victoire face au Phœnix.

Le retour de Mercer

Après avoir passé les deux premières saisons et demie de sa carrière junior à Drummondville, Dawson Mercer s’est fait échanger aux Saguenéens un peu plus tôt cette saison. Hier après-midi, celui qui a amassé 132 points en 155 parties avec les Voltigeurs effectuait un premier retour au Centre Marcel-Dionne. L’organisation des Voltigeurs a tenu à souligner son passage avec les Voltigeurs avant la partie en présentant une courte vidéo de ses meilleurs moments avec l’équipe, en plus de le présenter à la foule qui lui a réservé un chaleureux accueil. L’entraîneur des Sags, Yanick Jean, n’a pas manqué le bateau en envoyant son #19 faire la mise au jeu protocolaire à la place de son capitaine Rafaël Harvey-Pinard.

Les Saguenéens devront attendre jusqu’à vendredi prochain avant de jouer leur prochaine partie, alors que les Foreurs de Val-d’Or seront les visiteurs au Centre Georges-Vézina.