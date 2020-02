VIA Rail: service interrompu entre Montréal, Toronto et Ottawa

MONTRÉAL – Le transporteur VIA Rail a fait savoir que le service de train entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto restait interrompu dans les deux directions samedi.

• À lire aussi: Annulations de trains VIA Rail: une communauté mohawk bloque les voies ferrées en Ontario

Déjà vendredi, le service ferroviaire a été perturbé parce que des manifestants de la communauté mohawk de Tyendinaga bloquent les voies près de Belleville, en Ontario, en appui à la communauté autochtone Wet’suwet’en, établie dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, qui s’oppose au projet de gazoduc Coastal GasLink.

Le transporteur a conseillé aux passagers de vérifier régulièrement les mises à jour des départs et arrivées. «VIA Rail remboursera automatiquement tous les segments touchés par cette interruption de service, a-t-on indiqué dans une déclaration. Veuillez noter que votre remboursement peut prendre jusqu'à 10 jours pour être traité.»