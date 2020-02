La fin pour Zdeno

Mon petit doigt qui est très ami avec un gars de Boston m’a dit que Zdeno Chara annoncera sa retraite à la fin de la présente saison ou après les séries, si vous préférez.

Il aura 43 ans à la mi-mars et il est toujours le joueur le plus âgé du circuit devant Joe Thornton qui aura 41 ans en juillet tout comme Patrick Marleau en septembre. À Montréal, notre vieillard c’est Kovalchuk qui aura 37 avril au printemps. Ilya est le 10e plus âgé de la Ligue.

Quelle carrière formidable pour Chara que Boston a obtenu comme agent libre sans compensation, il y a 14 ans. À 6’ et 9 ‘’, il est encore le plus grand du circuit, mais, malgré ses 250 livres, il n’est plus le plus lourd puisque Jamie Oleksiak (Dallas) pèse 5 livres de plus. Quand ces gars-là ramassent un Paul Byron à 158 livres, le choc peut être épouvantable. Et Byron n’est plus le plus léger puisque Kailer Yamamoto (Edmonton) fait osciller le pèse-presque-personne à 153 livres. Mais attention ! Le joueur ayant la plus petite taille vous fera reculer dans votre chaise. Nathan Gerbe qui était au Centre Bell dimanche dernier avec ses Blue Jackets mesure 5’ et 4’’ (64 pouces). Il est plus petit que Manon. Je me demande s’il y a déjà eu un joueur plus petit dans l’histoire du circuit. Rocco Grimaldi (Nasville), Blake Lizotte (Los Angeles) et Alex De Brincat (Chicago), tous les trois à 5’ et 5’’ sont les autres puces de la NHL.

PAS DE VOYELLE, MAIS...

Revenons à Zdeno Chara qui détient toujours depuis 2012 le record du tir frappé le plus puissant dans la Ligue Nationale à 108,8 milles à l’heure. « C’est vrai » diraient les gars de NAPA, mais la marque a été battue la semaine dernière au match des étoiles de la Ligue Américaine en Californie alors que le Tchèque Martin Frk a atteint 109,2 milles à l’heure. Frk qui a oublié de mettre des voyelles à son nom appartient aux Kings de Los Angeles et il a disputé une centaine de matchs dans la NHL avec la Caroline et Detroit. Junior, il a notamment évolué avec Jonathan Drouin à Halifax et leur coach était un certain Dominique Ducharme. Petit monde.

De l’enclave

Un nom à retenir et à suivre de près ou de loin : Charles Trépanier, lanceur droitier, 17 ans et qui s’alignera avec les Orioles de Montréal, l’été prochain. Une balle rapide extraordinaire, une courbe magique et une force de caractère exceptionnelle.

Charles Hudon fait un signe de croix après chacun des buts qu’il marque avec le Rocket.

Si vous commencez à fréquenter un club de golf virtuel (sur écran) à cette partie de l’année, l’été prochain sera le meilleur de votre prolifique carrière. Il n’y a qu’un secret au golf : pratiquer.

Hier, c’est l’illustre Bobby Hull qui était à Candiac chez Classic Auctions pour séance de photo et autographes. 81 ans, le bonhomme.

Même s’il vit maintenant à Los Angeles, l’ex-journaliste Tom Lapointe garde toujours un œil très intéressé sur ce qui se passe à Montréal et il commente allègrement sur Facebook.

Josh Manson des Ducks d’Anaheim que vous avez vus jeudi au Centre Bell est le fils de Dave Manson qui a porté les couleurs du Canadien pendant un peu plus de 2 ans, fin des années 90.

Oui, c’est un peu plus cher faire du ski au Mont-Tremblant, mais... 96 pistes. Qui dit mieux ?

Oui, Martin Damphousse, le maire de Varennes depuis 11 ans est bel et bien le frère de Vincent.

C’est dans deux semaines que Guy Lafleur procèdera au lancement d’une nouvelle collection de vins de qualité supérieure. Voilà un an que son ami Roger Dubois de Drummondville ramasse son argent pour l’événement.

En voulez-vous une bonne ? Plus de cinq ans après son décès, Jean Béliveau reçoit encore beaucoup de courrier et sa fille Hélène est en relève.

Est-il possible de regarder un match de hockey à la télé sans voir un commercial de pick-up ?

Les 3 étoiles