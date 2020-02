La LNH ira-t-elle aux Jeux de Pékin?

Le Comité international olympique (CIO) et la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) espèrent une entente conclue prochainement quant à la participation des joueurs de la Ligue nationale (LNH) aux Jeux de Pékin en 2022.

Selon le réseau Sportsnet, les représentants du CIO et de l’IIHF ont rencontré ceux de la LNH et de l’Association des joueurs durant les récents jours à New York. La discussion a permis d’aborder les enjeux devant être réglés, dont les coûts d’assurance, les montants à payer en matière de voyage et la promotion de l’événement sur les différentes plateformes de la ligue.

Ces sujets seront également au centre des pourparlers prévus entre la LNH et le syndicat mardi à Toronto. Effectivement, les parties concernées tiendront des négociations relatives à la signature de la prochaine convention collective; celle actuellement en vigueur doit se terminer à la fin de la saison 2021-2022.

Au site NHL.com, Bill Daly, l’adjoint au commissaire Gary Bettman, avait mentionné récemment que le résultat des démarches avec l’Association déterminera si les hockeyeurs de la ligue se rendront en Chine.

«Une partie de cela est reliée à notre contrat de travail et à une paix syndicale de longue durée», avait-il dit.

Le président de l’IIHF, René Fasel, avait déjà déclaré qu’il souhaitait une décision de la LNH d’ici la fin août. La LNH était absente à Pyeongchang, où les Jeux de 2018 ont eu lieu.