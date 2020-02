La manifestation en Ontario continue à bloquer les trains de VIA Rail

Le service de train de VIA Rail entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto demeurait interrompu, dimanche, en raison d’une manifestation qui se tient à Belleville, en Ontario.

Depuis jeudi, un groupe de manifestants mohawks bloquent le chemin de fer afin de manifester son appui aux chefs héréditaires de la communauté Wet’suwet’en, établie en Colombie-Britannique. Ceux-ci s’opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink, à l’aide de campements et de manifestations dans une atmosphère tendue face aux policiers de la Gendarmerie royale du Canada.

Samedi soir, VIA Rail avait indiqué avoir dû annuler 68 trains depuis le début des manifestations en Ontario, affectant quelque 14 000 passagers. Ces annulations incluant les départs prévus dimanche matin.

Le transporteur ferroviaire conseille à ses clients de vérifier le statut de leur train avant de se rendre à la gare.

«VIA Rail remboursera automatiquement tous les segments touchés par cette interruption de service. Veuillez noter que votre remboursement peut prendre jusqu'à 10 jours pour être traité», a ajouté l’entreprise sur son site internet.