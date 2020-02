La stabilité mène au succès

RIMOUSKI | Éric Boucher le surnomme mini Maurice. L’homme en question est Alexandre Tanguay qui a pris la relève de son grand-père au poste de copropriétaire de l’Océanic.

Âgé de 26 ans, Tanguay a évolué lui-même avec l’équipe durant deux saisons à titre de défenseur. Il ne chôme pas. En plus de ses occupations avec l’Océanic, il œuvre au sein de l’entreprise familiale (Ameublements Tanguay).

Alexandre perpétue la tradition d’excellence établie par le patriarche de la famille.

« La stabilité de notre personnel dans des postes clés, tant au palier administratif qu’aux opérations hockey, est la raison de nos succès, explique-t-il.

« Nous misons sur des entraîneurs compétents derrière le banc comme Serge Beausoleil et Donald Dufresne ainsi que sur Danny Dupont [fils d’André qui a remporté deux coupes Stanley avec les Flyers de Philadelphie] au poste d’adjoint au directeur général.

« On a au sein de notre équipe de recruteurs des gens qui sont en place depuis 25 ans. »

Réinvestir dans l’équipe

Tanguay mentionne un autre ingrédient dans la recette gagnante.

« On réinvestit beaucoup d’argent dans les opérations hockey, dit-il.

« On a toujours mis l’accent là-dessus. C’est important pour nous d’avoir une organisation de qualité pour la ville de Rimouski et de compter sur des joueurs qui nous font confiance.

« On mise sur des gens qui ont l’organisation à cœur. C’est important pour une organisation comme la nôtre. »

LEGS important

La présence d’Alexis Lafrenière apporte beaucoup d’eau au moulin, il va sans dire.

« Il amène beaucoup de crédibilité à l’organisation, reprend Tanguay.

« On a été privilégiés de gagner ses services à la loterie. Il exerce un gros impact sur l’équipe depuis son arrivée. Il est pour nous ce que Vincent Lecavalier, Brad Richards et Sidney Crosby ont été avant lui et sont encore aujourd’hui.

« Ce sont de fiers ambassadeurs qui ont adoré leur passage à Rimouski. On a convaincu Zachary Bolduc [qui voulait jouer aux États-Unis] de venir se développer avec notre équipe. Tout ça contribue à la renommée de notre organisation. »

Les consommateurs changent

Lafrenière rapporte évidemment aux guichets. Quand il n’est pas de la formation, les ventes s’en ressentent.

Selon les estimations d’Éric Boucher, la récente suspension de trois matchs purgée par Lafrenière (coup de coude à la tête de Thomas Caron des Remparts) s’est traduite par la perte de 500 spectateurs lors de chacune de ces trois rencontres. Mais Tanguay mentionne aussi que les habitudes des consommateurs ont changé.

« On observe une nouvelle tendance, indique-t-il.

« Même en région, les gens ont beaucoup de choix en matière de sorties. C’est très important que l’on mette l’accent sur l’expérience client. »