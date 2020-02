L’amour comme un baume

Le couple et les histoires d’amour sont au cœur de plusieurs enjeux dans nos séries. Certains couples se sont formés envers et contre tous. Il y en a d’autres qu’on n’a pas vus venir. Et il y en a qu’on souhaitait ardemment et qui se laissent enfin une chance. À quelques jours de la fête des amoureux, en voici quelques-uns qu’on aime voir ensemble.

Ada et Nassim (Florence Longpré et Mehdi Bousaidan) dans M’entends-tu ?

Capture d'écran

Ça faisait un moment qu’Ada avait un kick sur le gentil barman. Lui, il a craqué pour son authenticité. Il calme ses élans démesurés, accepte son côté prompt, ne la juge pas et lui fait découvrir de belles choses de la vie auxquelles elle n’a malheureusement pas eu accès. Avec Nassim tout semble simple. Ada n’a pas à être sur ses gardes et à se montrer susceptible.

Lundi 22 h à Télé-Québec

Léo et Cindy (Fabien Cloutier et Marie-Laurence Moreau) dans Léo

Photo courtoisie, TVA

De prime abord, Léo n’était pas le type pour Cindy. Satisfaite de son indépendance après une rupture douloureuse et issue d’une famille scolarisée, elle s’est laissé désirer un certain temps tout en donnant un brin d’espoir au p’tit nouveau de la shop qui la faisait rire par son manque de « fini ». Léo voulait absolument se caser et Cindy était la femme idéale. Il a franchi bien des étapes pour montrer qu’il a du cœur et, qu’au fond, c’est un grand romantique.

Mercredi 21 h à TVA (saison 1)

Diffusée sur Club illico (saison 2)

Valérie et Simon (Sophie Cadieux et Jean-Moïse Martin) dans Lâcher prise

Photo courtoisie, Laurence Grandbois Bernard

Leur attirance n’aura pas été instantanée, mais presque. S’il est la goutte qui a fait déborder le vase de ses déboires, Simon est aussi au sommet des raisons de la nouvelle vie de Valérie. Après qu’ils se sont détestés, puis aimés secrètement, et même passionnément, voilà que la séparation de Simon et sa femme ouvre la porte de leur amour au grand jour. Rien n’est simple avec ces deux-là. Il y a encore quelques obstacles familiaux. Mais ils sont beaux à voir et la chimie est bien là.

Lundi 19 h 30 sur Ici Radio-Canada télé

Fabiola et Léon (Mélissa Bédard et Marc St-Martin) dans M’entends-tu ?

Capture d'écran

C’est l’histoire d’un coup de foudre, du moins pour Léon, en arrivant à une répétition de chorale. Le nouveau venu a su capter instantanément l’aura de la chanteuse. Pour Fabiola, Léon est généreux même s’il est petit. Il l’apaise et la regarde avec bienveillance, ce à quoi elle n’a pas beaucoup eu droit. Elle ne saisit pas trop comment il peut l’aimer, mais se laisse apprivoiser.

Lundi 22 h à Télé-Québec

Rosa-Rose et Bidou (Marie-Ève Milot et Rémi-Pierre Paquin) dans Les Pays d’en haut

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Il lui a d’abord brisé le cœur. La pauvre Rosa-Rose, si candide, s’était amourachée de cet opportuniste toujours en quête d’une bonne affaire et... déjà marié. Veuf, et sentant le vent tourner, le voici fringant à promettre la lune à la belle, qui s’est reprise en main, animée d’un certain féminisme. Ce nouveau couple ambitieux ira-t-il loin ?

Lundi 21 h sur Ici Radio-Canada télé

Danielle et Jean-François (Guylaine Tremblay et Normand Brathwaite) dans En tout cas

Photo courtoisie, TVA

On ne sait pas si Danielle pensait s’émanciper à ce point en débarquant à Montréal. Mère monoparentale, elle est en ville pour se rapprocher de ses enfants et changer de vie. Une rencontre inattendue y contribue. Danielle revit son adolescence depuis que Jean-François est apparu dans le portrait. Il fait ressortir le petit côté rock’n’roll de la loquace maman. Et disons qu’ils ont une belle connexion, dont ses enfants ne veulent pas trop de détails...

Lundi 19 h 30 à TVA

Donalda et Séraphin (Sarah-Jeanne Labrosse et Vincent Leclerc) dans Les Pays d’en haut

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Il s’est acharné sur elle. Il est avare et amer. Elle est généreuse et forte. Et a fait beaucoup de sacrifices. Dans cette dernière saison, Séraphin se montre plus vulnérable et Donalda, solidaire. Enceinte de leur deuxième enfant, alors qu’une épidémie sévit, Donalda réussit à attendrir celui qu’on a connu si dur. On a pu y voir une des rares marques d’affection. Et un dialogue dans le calme. L’amour de Donalda demeure sa plus grande faiblesse bien qu’elle éprouve une certaine paix à être à ses côtés et une façon de faire œuvre utile.

Lundi 21 h sur Ici Radio-Canada télé

Chloé et Simon (Anne-Élisabeth Bossé et Yan England) dans En tout cas

Photo courtoisie, TVA

Chloé a longtemps galéré. Est-ce par manque de confiance ? Simon était d’abord trop parfait. Mais au final, elle s’est lancée. Résultat ? Ils vivent ensemble, même s’ils ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. Simon accepte de faire une grande place à la famille de Chloé, très présente. Et continue d’encourager sa blonde à se dépasser.

Lundi 19 h 30 à TVA

Fred et Sophie (Mickaël Gouin et Sophie Desmarais) dans En tout cas

Photo courtoisie, TVA

Aux yeux de sa sœur, Fred formait le petit couple parfait. Deux jeunes professionnels, de l’argent, une petite famille. Mickaël est un homme accompli, mais surtout un bon gars. Il est prêt à tout pour que sa femme, l’entreprenante Sophie, se réalise. Il en est très fier, bien qu’il puisse paraître soumis à l’occasion.

Lundi 19 h 30 à TVA

Patrick et Noélie (Vincent-Guillaume Otis et Catherine St-Laurent) dans District 31

Photo Karl Jessy

La mort de Nadine a longtemps habité Patrick. Après une période de dérive et un retour mouvementé au travail, Noélie, relocalisée dans des circonstances tragiques, lui est tombée dans l’œil. Mais Patrick ne s’attache pas vite. Comme ç’a été le cas avec Nadine, il garde sa part de mystère. Noélie n’aime pas niaiser. S’ils ont multiplié les sous-entendus et n’ont pas été à la même place côté cœur pendant une saison, les voilà officiellement ensemble sous le regard complice de leurs collègues du 31.

Lundi au jeudi 19 h sur Ici Radio-Canada télé

Anne-Sophie et Hubert (Céline Bonnier et Jean-François Pichette) dans L’heure bleue

Photo courtoisie, Eric Myre

Dans une autre vie, Anne-Sophie et Hubert auraient vécu un amour paisible. Ils sont beaux à voir. Le hic, c’est que le fils d’Anne-Sophie a été happé mortellement par celui d’Hubert. Avec Hubert, Anne--Sophie a repris goût à entreprendre de nouveaux projets. L’enquête, le procès et l’entourage d’Anne-Sophie ont eu raison de leur couple. Mais leur lien était trop fort. Ils se sont donné une seconde chance qui s’avère tendre. Gardant leurs enfants au cœur de leurs préoccupations. La sortie annoncée de prison de Xavier pourrait fragiliser cette relation pourtant si douce.

Mardi 20 h à TVA

Sébastien et Érik (Benoît McGinnis et Philippe Thibault-Denis) dans Une autre histoire

Photo courtoisie, Ici Télé

Leur histoire a mal commencé. Une amourette client-patient alors qu’ils n’étaient pas à la même place dans la vie. L’un a pensé poursuivre, l’autre, dentiste, perdre son boulot. Finalement, Érik a été persévérant. Un problème dentaire les a rapprochés à nouveau. Et Sébastien a mûri. Dans le brouhaha de son quotidien, ses buts changent. Ils s’avèrent maintenant un point d’ancrage pour leurs proches qui vivent des périodes troubles.