Le Rocket récolte un point important

Impliqué dans sa propre course aux séries éliminatoires, le Rocket de Laval a été en mesure d’obtenir un précieux point au classement, samedi soir, à Belleville. La troupe de Joël Bouchard s’est toutefois inclinée 3 à 2 en prolongation face aux Senators.

Alex Formenton a procuré la victoire aux siens en déjouant Cayden Primeau à mi-chemin dans la période supplémentaire.

Le trio composé de Charles Hudon, Jesperi Kotkaniemi et Riley Barber a été le plus dominant offensivement en amassant six points. Le Québécois a ouvert la marque en première période, avec des passes de ses coéquipiers. Il s’agissait de sa 24e réussite de la saison, un sommet chez le club-école du Canadien de Montréal.

Hudon et «KK» se sont ensuite fait complices sur le filet de Barber, au second engagement. Ce dernier créait ainsi l’égalité.

Jean-Christophe Beaudin et Erik Brannstrom ont été les autres buteurs des Senators.

Devant le filet du Rocket, Primeau a repoussé 30 des 33 rondelles dirigées vers lui.

Classé au quatrième rang dans la section Nord, dernière position donnant accès aux séries éliminatoires, le Rocket disputera un autre match important, dimanche, alors que les Marlies de Toronto, qui occupent le cinquième rang de la section, seront leurs adversaires.