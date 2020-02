Oscars 2020 : Tous les looks des célébrités sur le tapis rouge

Les célébrités du monde du cinéma étaient resplendissantes sur le tapis rouge de la 92e cérémonie des Academy Awards.

Les Oscars sont pour elles une occasion en or de se vêtir des designers les plus chics et d’en mettre plein la vue. En direct du Dolby Theatre à Los Angeles, le tapis rouge de cette année n’a pas fait exception.

Voici tous les looks des stars sur le tapis rouge des Oscars de 2020

Maya Rudolph

AFP

Chelsea Winstanley

AFP

Margaret Qualley

AFP

Taika Waititi

AFP

Geena Davis

AFP

Sibley Scoles

AFP

Sandra Oh

AFP

Rebel Wilson

AFP

Noah Baumbach et Greta Gerwig

AFP

Meryam Joobeur (Brotherhood)

AFP

James Corden et Julia Carey

AFP

Jenno Topping

AFP

JR (à gauche) et Mathieu Kassovitz

AFP

Todd Phillips et Alexandra Kravetz

AFP

Alfie Allen

AFP

Olivia Coleman

AFP

Kelly Marie Tran

AFP

Janelle Monae

AFP

Jay Baruchel et Rebecca-Jo Dunham

AFP

Julia Louis-Dreyfus

AFP

Antonio Banderas

AFP

Billie Eilish

AFP

AFP

Claudia Sulewski et Finneas O'Connell

AFP

Kaitlyn Dever

AFP

Caitriona Balfe

AFP

Ryan Michelle Bathe

Adriana M. Barraza/WENN

Vanessa Nadal et Lin-Manuel Miranda

AFP

Gerard Butler

AFP

Laura Dern et sa mère, Diane Ladd

AFP

Mindy Kaling

AFP

Sigourney Weaver

AFP

Tonya Lewis Lee et Spike Lee

AFP

Chrissy Metz

AFP

Kelly Rippa

AFP

Lilly Singh

AFP

America Ferrera

AFP

Indina Menzel

AFP

Regina King

AFP

George MacKay et Dean-Charles Chapman

AFP

Bong Joon-ho

AFP

John Cho et Kerri Higuchi

AFP

Aurora

AFP

Julia Butters (Once Upon a Time in Hollywood)

AFP

Zazie Beets et David Rysdahl

AFP

Billy Porter

AFP

Kristin Cavallari

AFP

Blac Chyna

AFP

Diane Warren