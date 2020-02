Oscars: Top 10 de la soirée

On sort toujours le grand jeu pour la grand-messe du cinéma. Aux Oscars, on souhaite éblouir, sans choquer. Charlize Theron, Scarlett Johansson ou encore Cynthia Erivo nous ont servi des silhouettes irréprochables qui peaufinent leur « look » signature. Janelle Monae et Saoirse Ronan ont adopté des tenues audacieuses qui collent bien à leur image.

En guise de solidarité pour les réalisatrices qui ont été snobées depuis deux ans dans la catégorie de la Meilleure réalisation, Natalie Portman a fait broder les noms de ces dernières sur sa cape Christian Dior. « Je veux reconnaître de façon subtile les femmes qui ne sont pas reconnues pour leur incroyable talent », a expliqué l’actrice.

Futuriste

Photo AFP

Photo Wenn

Photo AFP

Ergonomique

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Maximaliste

Photo AFP

Photo AFP

Photo AFP

Bohême