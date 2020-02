Problème de santé intime

J’ai 76 ans et je vis quelque chose de très souffrant depuis que je suis affectée par une vulvite, soit une inflammation de la vulve et de la peau autour. Dans mon cas, ça se rend jusqu’à l’anus. C’est vous dire l’étendue de mon mal. J’aimerais savoir comment les autres femmes infectées ont été soignées ? Quels sont les produits ou onguents qui favorisent la guérison ?

Merci d’avance

Je publierai les réponses reçues ultérieurement. Au bénéfice des lecteurs et lectrices, « la vulvite est une infection de la partie externe (la vulve) des organes génitaux féminins. Elle ne concerne pas le vagin, même si elle est souvent associée à la vaginite. La vulvite touche les petites filles et les femmes âgées. Le plus fréquemment elle est la conséquence d’une mycose à candida appelée candidose. Elle peut être liée au stress ou résulter d’une irritation liée à un excès d’hygiène intime et à un déséquilibre de la flore vaginale. » Quant aux médicaments prescrits et comme votre médecin semble avoir posé un diagnostic, il vaudrait mieux vous en tenir à ses recommandations.