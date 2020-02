Récit d’un amour qui a eu la couenne dure

Elle avait un nom de pierre sauvage, comme celles que l’on ramasse sur la plage, douces au toucher parce que polies par la mer. Il n’y avait aucune vulgarité en elle. Au contraire, il émanait d’elle une certaine sophistication, sans pour autant qu’elle se donne des airs de diamants purs. Une beauté naturelle, quoi !

Je n’étais pas habitué à ce qu’en public une femme me pointe en disant : « C’est lui que je veux ! » Elle courait le risque d’être publiquement désavouée, à l’égal d’un homme qui se déclare. Mais ce fut impossible de résister et je me suis engagé dans une relation d’amour passionnelle, physique, mais pas exclusive. C’est là que ça se gâte. Elle était mariée avec un enfant, et pour elle, pas question de mettre fin à son couple. D’ailleurs son conjoint était au courant et elle lui avait promis de ne jamais découcher.

Dure, épuisante et perturbante à vivre, une telle passion ! Marié moi aussi, même si ma conjointe se cherchait dans les bras d’un autre, j’ai connu la culpabilité. Je suis un romantique, et l’amour à temps partiel, je ne m’y habituais pas. J’ai donc rompu avec ma maîtresse. Ce fut souffrant comme de sauter d’un train en marche.

Encarcané et corseté dans mes certitudes, j’étais incapable de vivre cette sorte de relation hors norme. Elle m’en a d’ailleurs voulu et me l’a fait payer comme seule une femme sait le faire. À cet effet, j’ai laissé les autres penser de moi ce qu’ils voulaient sans jamais tenter de me justifier.

C’est le témoignage de cette « Victime d’un séducteur » paru dans votre chronique qui fut l’élément déclencheur de l’écriture de ce récit que je voulais partager avec vous. Ma conjointe et moi nous sommes rabibochés au point de fêter cette année nos 50 ans de mariage dans l’indifférence de notre fils unique. Mais ça, c’est un autre sujet qui relève d’un problème générationnel.

Nous qui étions athées, révolutionnaires et pro-avortement, nous nous étions quand même mariés à l’Église devant un curé réticent qui a malgré tout béni notre union. Les nuages se sont complètement dissipés au-dessus de notre couple et c’est avec sérénité que nous attendons la fin du jour.

Gilles et Aurore

Merci de ce partage qui en fera certainement réfléchir plusieurs qui perdent espoir de voir se déliter une union qu’ils croyaient éternelle, et de savoir qu’on peut aller vers le mieux quand tout semble aller très mal. Bravo à vous deux pour avoir chacun mis de l’eau dans votre vin alors que ce n’est pas si simple de le faire.