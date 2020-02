Record de vitesse pour un vol New York – Londres?

British Airways aurait enregistré un record de vitesse sur un vol transatlantique avec un Boeing parti de New York pour rejoindre Londres en seulement quatre heures et 56 minutes.

Poussé par les vents arrières de la tempête Ciara, le Boeing 747 a traversé l'Atlantique à plus de 1287 km/h avant de se poser à Heathrow à 23h20 samedi soir, rapporte le MailOnline.

Il s’agirait selon certains sites spécialisés d’un nouveau record pour les avions de passagers subsoniques, car son temps dépasse le record actuel d'un Boeing 787-9 Dreamliner de la compagnie Norwegian. Ce vol avait effectué la traversée en cinq heures et 13 minutes.

Photo FlightRadar

L'avion a été une minute plus rapide qu'un Airbus A350 de Virgin Atlantic, qui a atterri quelques instants plus tard après avoir également décollé de New York.

«Nous privilégions toujours la sécurité aux records de vitesse, mais nos pilotes hautement qualifiés ont profité des conditions pour ramener les clients à Londres bien à l'avance», a indiqué un porte-parole de la British Airways en entrevue au média anglais The Independant.

Habituellement, un tel vol prend en moyenne six heures et 13 minutes.

Selon un pilote interviewé sur les ondes de la BBC, le commandant de l’avion aurait placé le 747 au cœur du jet-stream, qui est particulièrement fort à ce temps-ci de l’année.

La traversée transatlantique la plus rapide a été complétée par un Concorde de la compagnie British Airways qui a terminé le voyage en deux heures 52 minutes et 59 secondes en 1996 après avoir atteint des vitesses de pointe de 2173 km/h.