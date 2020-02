Un 9e gain de suite signé Mikaël Martel

RIMOUSKI | En inscrivant son 2e but du match avec moins de trois minutes à faire en troisième période, Mikaël Martel a permis à l’Océanic de vaincre les Olympiques 3-2 samedi à Gatineau et ainsi de pousser à neuf la série de victoires de la formation du Bas-Saint-Laurent.

Natif de Gatineau, Martel n’avait qu’un but en 41 matchs à sa fiche avant le match. Il a semblé motivé de jouer devant parents et amis. « Martel a couché chez eux vendredi soir. Je pense qu’on va répéter l’expérience samedi soir. Je ne sais pas ce que sa mère lui a donné à manger, mais cela a porté fruit. Il a marqué deux très gros buts. Je n’ai pas hésité à l’utiliser avec moins de trois minutes à jouer. Il le mérite. Ça ne pouvait pas arriver à un meilleur gars, un gars dédié qui accepte son rôle », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui a reconnu que ses meilleurs éléments offensifs n’avaient pas connu leur meilleur match et qu’il s’attendait à plus d’eux ce dimanche après-midi.

Départ terne

Ce sont les Olympiques qui ont inscrit le seul but de l’engagement initial. En fin de période, Kieran Craig (15e) a profité du retour du tir d’Evan MacKinnon pour battre son ex-coéquipier Creed Jones, qui venait de faire tout un arrêt face à MacKinnon.

L’Océanic a pressé le pas en deuxième période et a profité d’un avantage numérique pour créer l’égalité 1-1 lorsqu’Alexis Lafrenière (26e) a profité du retour du lancer de Dmitri Zavgorodniy. Moins de deux minutes plus tard, Mikaël Martel (2e) a donné les devants à l’Océanic d’un tir parfait dans la partie supérieure après un revirement de Milo Roelens qui a perdu le disque près de son gardien.

En milieu de troisième période, David Aebischer a battu Creed Jones d’un lancer bondissant de la ligne bleue qui a dévié sur le défenseur de l’Océanic, Walter Flower, pour créer l’égalité 2-2. Avec moins de trois minutes à faire, Martel a marqué son deuxième but du match sur un deuxième effort.