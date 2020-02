Un premier titre depuis 2014 pour Nick Taylor

Le Canadien Nick Taylor a signé son premier gain sur le circuit de la PGA depuis 2014, dimanche, en remportant le tournoi de Pebble Beach, en Californie.

La quatrième ronde de Taylor a été sa moins prolifique du tournoi, terminant avec une carte de 70 (-2). Heureusement pour lui, un 63 (-9) lors de la première journée, lui a permis de s’approprier la deuxième victoire de sa carrière. Cette première ronde lui a aussi permis de mener le tournoi d’un bout à l’autre.

En 2014, le golfeur de 31 ans avait remporté le Championnat Sanderson Farms, à Jackson, au Mississippi.

Le Manitobain a conclu avec un cumulatif de 268 (-19), quatre coups devant Kevin Streelman (-15). Candidat à la victoire en début de journée, Phil Mickelson s’est dégonflé avec trois bogueys sur le neuf de retour et un double-boguey au huitième fanion. «Lefty» a terminé avec 273 coups (-14).

La performance du jour a été accomplie par l’Américain Jordan Spieth, qui a conclu sa quatrième ronde à 67 (-5). Cette performance lui a permis de grimper de 46 rangs, jusqu’en neuvième place.

Un seul autre Canadien participait à cette ronde finale, soit Michael Gligic, de Burlington, en Ontario. Sa carte de 75 (+3), sa pire du tournoi, l'a fait terminer à -3, à égalité au 55e rang.

Une victoire qui rapporte gros

En l’espace de quatre jours, Taylor a réussi à faire augmenter son compte en banque de 1,4 million $, la bourse remise au gagnant du tournoi.

En plus de cet argent, le Canadien est devenu le quatrième représentant de l’unifolié à obtenir son billet pour le prochain Tournoi des Maîtres, disputé sur le célèbre terrain d’Augusta, en Géorgie, en avril. Il rejoint ainsi Corey Conners, Adam Hadwin et Mike Weir. Taylor a aussi reçu une exemption complète sur le circuit, et ce, jusqu’en 2022.