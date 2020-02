Une démission tranquille

Je me souviens très bien de nos discussions enflammées, dans les années soixante, en pleine Révolution tranquille, autour de la notion de Canadien français et de Québécois.

Se dire Québécois paraissait alors comme un sacrilège, un blasphème nécessaire qui pouvait même nous attirer des tirs de roches... ou des coups de matraque. Être Canadien français signifiait alors pour nous être passéiste, c’était associé non pas à notre survivance, mais à un état de soumission, de perdant et d’assujetti à l’autorité religieuse. Nous étions résolument laïques et nous voulions une nette ligne de démarcation entre hier et aujourd’hui. Tout le paradoxe était là.

Mais, 50 ans plus tard, je me demande si nous avions raison de prendre nos distances de cette identité canadienne-française, jusqu’à vouloir l’effacer à jamais, comme une tare honteuse. C’est plus ou moins ce que se demande le professeur et sociologue Jacques Beauchemin dans son nouvel ouvrage. « Que faire de l’histoire nationale dans une société pluraliste et multiethnique où le monopole que détenaient les Canadiens français sur son écriture paraît moins légitime ? »

Cette histoire nationale, malgré notre refus d’assumer, à cette époque, notre passé de perdant, a laissé des traces indélébiles qui ont conditionné notre comportement. Les paroles de Lord Durham, au lendemain des insurrections écrasées de 1837-1838, ont longtemps résonné en nous, affirme l’auteur : « Peuple sans histoire et sans littérature » en parlant de nous, tout comme celles du premier ministre du Canada Wilfrid Laurier, en 1899 : « La province de Québec n’a pas d’opinions, elle n’a que des sentiments. » De tels jugements ont favorisé, en quelque sorte, notre éloignement de la chose politique jusqu’à la Révolution tranquille.

Sentiment de défaite

Deux camps se dessinèrent alors, les fédéralistes et les indépendantistes. Les deux camps assuraient vouloir faire entrer le Québec dans la modernité, le duplessisme représentant le vieux monde et le conservatisme. Alors qu’auparavant, l’affirmation de notre identité et la lutte pour notre survivance passaient par la valorisation de notre condition de colons issus de la Nouvelle-France. Nous serions redevable pour ce que nous sommes aujourd’hui – pensons entre autres à notre idéal de souveraineté – à ceux qui ont maintenu cette identité associée à la terre et à la religion catholique porteuse de nos valeurs, mais réfractaire au progrès social. Comme quoi il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

Mais le sentiment de défaite perdure encore et toujours, déplore Beauchemin, surtout depuis la défaite référendaire de 1995. Avec, comme conséquence, la dépolitisation de nos rêves de souveraineté, c’est-à-dire le délaissement de nos idéaux politiques nés avec la Révolution tranquille.

La victoire de la CAQ ne viendrait en rien démentir cette tendance, car cette élection ne débouche sur aucun projet politique.

Il faut se défaire de ce « sentiment d’éternité trompeur qui semble traverser dans le temps le rapport que notre collectivité entretient vis-à-vis de son destin ». Comme si, à force de ne jamais disparaître, nous étions là pour toujours. Beauchemin est loin d’être optimiste. Sans rêve, sans projet national structurant, la folklorisation nous guette, avertit-il. Nous nous perdrons alors dans « le magma postnational d’une culture mondialisée dont l’anglais sera la lingua franca. » Est-ce ce que nous voulons ?

