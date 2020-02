Une lueur d’espoir dans la brume

La saison des Devils du New Jersey est déjà à oublier, eux qui devancent seulement les Red Wings de Detroit et les Sénateurs d’Ottawa dans l’Association de l’Est, mais chaque petite victoire doit être savourée pleinement.

Dernièrement, les Diables ont pu se réjouir du travail de Mackenzie Blackwood, leur gardien d’avenir dont la progression continue de façon satisfaisante. L’athlète de 23 ans a signé un deuxième blanchissage consécutif, samedi, réalisant 37 arrêts dans un gain de 3 à 0 contre les Kings de Los Angeles. Deux jours auparavant, il avait joué le même tour aux Flyers de Philadelphie, bloquant 46 lancers dans une victoire de 5 à 0.

«On garde le jeu à l’extérieur de l’enclave et les joueurs bloquent des lancers, a mentionné Blackwood après le match contre les Kings sur le site internet de son équipe. Tout le monde dans le vestiaire se donne pour les autres. C’est impressionnant de voir à quel point tout le monde se préoccupe de la situation. Ça fait en sorte que j’ai encore plus envie de me battre pour eux.»

«Blackwood est très important dans notre équipe, a mentionné l’entraîneur-chef Alain Nasreddine. Il réalise des gros arrêts les uns après les autres. Il contrôle ses rebonds et il est la raison majeure de nos succès.»

Cette année, l’Ontarien a conservé une fiche de 17-12-7, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 2,84 et un taux d’efficacité de ,910. Il s’agissait aussi de son troisième blanchissage de la présente campagne.

À la poursuite de Brodeur

C’était la deuxième fois depuis le début de sa jeune carrière que Blackwood récoltait deux jeux blancs consécutifs. Le seul autre gardien de l’histoire des Devils à avoir réussi cet exploit est Martin Brodeur. Le Québécois a accompli ce fait d’armes à huit occasions.

«Je n’ai rien changé de majeur dans mon jeu. J’ai ajusté ma lecture du jeu en regardant et en jouant plus de matchs, ainsi qu’en pratiquant avec un bon entraîneur des gardiens», a ajouté Blackwood en évoquant Roland Melanson, un ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal.

Le gardien aura la chance de poursuivre sa séquence mardi, lorsque les Panthers de la Floride seront de passage à Newark.