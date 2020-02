Voici la surprise que Ginette Reno réservait aux coachs de «La Voix»

Pour le grand retour de La Voix, ce dimanche, l'émission réservait toute une surprise au public, mais également aux coachs.

En effet, en toute fin d'émission, une dernière candidate est venue se présenter à Marc Dupré, Garou, Coeur de Pirate et Pierre Lapointe, dans le but de les épater. Ce dont personne ne se doutait, par contre, c'était que la candidate en question, la numéro 5000, était nulle autre que Ginette Reno, venue surprendre les coachs.

Capture d'écran

Comme les autres candidats, la grande chanteuse s'est prêtée au jeu et a fait une courte vidéo de présentation, question de se décrire un peu.

«J'ai fait beaucoup de programmes d'amateurs, pis je me suis dit que ce serait formidable de passer une audition à La Voix. C'est mon rêve. C'est mon plus grand souhait. Là je suis en danger en tabarnouche. Je dors pas, je mange plus. Moi dans mon cas, quand je mange pas, c'est sérieux. Je tremble. Le gras des fesses me tremble!», a-t-elle lancé en riant avec sa candeur légendaire.

Capture d'écran

Évidemment, il n'a fallu que quelques secondes pour que les quatre coachs fassent tourner leur siège rouge, reconnaissant presque immédiatement la voix de la populaire artiste lorsqu'elle a entonné sa chanson intitulée Je n'ai pas vu le temps passer.

Capture d'écran

«Ginette Reno devant moi, moi dans mon siège de coach, ça fait partie des grands moments de ma vie. C'est la plus grande. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire que ça», a déclaré Marc Dupré.

Capture d'écran

À la fin de sa performance, plutôt que de se joindre à une équipe, Ginette Reno avait une demande à faire à aux coachs: être une super coach.

C'est donc ainsi que Charles Lafortune est venu confirmer, sur la scène, que la chanteuse, qui a récemment lancé son 40e album en carrière, allait être une super coach auprès de Marc, Béatrice, Garou et Pierre lors des chants de bataille cette année.

«Je sais pas comment je vais faire pour donner des conseils à côté d'elle, parce que je vais juste prendre ses conseils pour moi, probablement», a mentionné une Coeur de Pirate particulièrement émue.