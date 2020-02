ST-LAURENT, Monique

(née Cliche)



Monique St-Laurent est décédée le 27 janvier 2020, à l'âge de 86 ans des suites de la maladie d'Alzheimer.Fille de feu Jean-Thomas Cliche et feu Cécile Ferland de St-Georges-de-Beauce, elle laisse dans le deuil son époux aimant durant 61 ans, Benoît St-Laurent, ses filles Brigitte St-Laurent (Donat Taddeo), Andrée St-Laurent (Gregg Montpetit) et son fils Dominic St-Laurent ; ses petits-enfants, Francesca Taddeo, Julia Taddeo (Bruce Harvey), Gabrielle Montpetit, Laura-Anne Montpetit, Thomas St-Laurent et Alexis St-Laurent ; et sa toute nouvelle arrière-petite-fille, Livia Harvey, qu'elle a eu le plaisir de connaître avant son décès. Elle laisse également dans le deuil sa soeur, Henriette Cliche, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au :MONTRÉAL, QC, H3E 1E7 514-342-8000www.dignitequebec.comle samedi, 15 février à 11h, suivra la célébration commémorative à 13h qui aura lieu à la chapelle duLa famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Résidence Le Waldorf pour l'attention prodiguée à leur mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.