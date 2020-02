4 aubaines voyage qui valent vraiment la peine en ce moment

Vous rêvez de partir en voyage (très) prochainement? Voici quelques aubaines intéressantes pour des vols et des forfaits tout compris. Soyez prévenus: les offres de ce genre ne durent vraiment pas longtemps. Il faut faire vite!

Des vols pour Fort Lauderdale à 190$

La compagnie aérienne à bas coût Spirit offre des vols aller-retour à partir de 190 $ CAD vers Fort Lauderdale, pour des voyages aux mois de mars, avril et mai 2020. Attention, ces vols décollent de Plattsburgh, dans l’État de New York, et non pas du Québec. Si vous habitez près de la frontière, ça peut valoir la peine; le stationnement coûte 8 $ US par jour à l’aéroport de Plattsburgh.

Pour trouver ces billets d’avion pas chers vers la Floride, rendez-vous le site de Spirit Airlines et entrez vos dates pour l’Aéroport Int'l Fort Lauderdale-Hollywood.

Nous avons repéré cette aubaine sur le site de Flytrippers.

Un tout inclus 4 étoiles à 925$ pour la St-Valentin

Sunwing a une belle offre pour les amoureux qui ont envie de fêter la St-Valentin en grand. Un forfait tout inclus de 7 jours au Occidental Arenas Blancas de Varadero, à Cuba, est actuellement affiché à 925 $ pour un départ... le 14 février! Il y a quelques autres dates à des prix similaires.

Un tout inclus à 1109$ en pleine relâche scolaire

Toute la famille a besoin de vitamine D? Sur le site de Transat, il est possible de dénicher des forfaits tout inclus d’une semaine entre 1109 $ et 1199 $ pour différentes dates du mois de mars 2020, à l’hôtel Melia Peninsula Varadero, à Varadero, Cuba. Il s’agit d’un hôtel 4 étoiles doté de deux piscines, huit restaurants, huit bars et 581 chambres.

Des vols sans escale pour La Nouvelle-Orléans à 275$

Yulair a repéré des vols directs entre Montréal et La Nouvelle-Orléans à partir de 275 $ aux mois de septembre et octobre 2020. Pour trouver les dates concernées, rendez-vous sur le site de Yulair ou sur celui de Transat directement. La liaison Québec-Louisiane de Transat a été lancée à l’automne 2019.