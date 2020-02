SMITH, Raymond



À l'hôpital Cité de la Santé, à Laval, le 6 février 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Raymond Smith, époux de Lise Smith (Trépanier).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Alain), Yanick (Geneviève), Steve (Valérie), Marie-Lou (Marc-André), ses petits-enfants : Amélie, Samuel, Vincent, Laurence, Léane, Dylan, Philippe, et Ellie, ainsi que son frère, ses soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le mardi 11 février 2020 de 14h à 17h et de 18h à 19h30. Le service religieux sera célébré le même jour à 19h30.