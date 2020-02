COMTOIS, Claude



Le 5 février 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Claude Comtois, époux de Mme Cécile Faille.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Audrée, Yannick (Catherine) et Geneviève, ses belles-filles Sabrina (Martin) et Sara, ses petits-enfants, Éthan, Noah, Ulysse, Avril, Liam, Amanda, Yasmina et Ella. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 15 février 2020 de 10h à 12h et de 13h à 17h. Une liturgie de la Parole suivra à 17h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.