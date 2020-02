Aimons l’hiver comme ces Français

La casse-cou aspirante cascadeuse de dix-neuf ans qui s’accroche à un pare-chocs arrière d’autobus et qui se laisse traîner dans la gadoue de la rue Sherbrooke pour la sensation forte et pour épater la galerie? Une Française : Cassandre Thomas.

Les deux coureurs qui, depuis des années, traversent quotidiennement le fleuve à pied pendant l’hiver - sa portion gelée bien sûr - pour aller de Longueuil au centre-ville sans utiliser le pont Jacques-Cartier? Deux Français d’origine : Joan Roch et Vincent Robert.

Dominick Gravel/Agence QMI

Cet ancien soldat de 26 ans qui vit dans une maison ancestrale de Saint-Ferréol-les-Neiges chauffée au feu de bois sans eau courante et qui s’abreuve à une source? Un Français : Jeremy Wauquiez. (Le Journal de Montréal le présentait cet automne.)

Cet homme qui vit dans un autobus scolaire modifié transformé en hôtel roulant et baptisé William pour vivre «sur la route» dans l’esprit de Jack Kerouac? Un Français : Julien Bourbon. (Je vous parlais de lui dans cette chronique le printemps dernier.)

Voyez-vous une tendance se dessiner?

Folie contre tiédeur

Faut-il venir de loin et cultiver un romantisme de l’hiver québécois pour follement en profiter? Pendant un voyage au Yukon il y a quelques années, j’étais frappé de rencontrer partout... des Allemands. Ils ont lu les romans de Jack London à l’école : Croc-Blanc, L’Appel de la forêt. Les voilà en train de bâtir des auberges et d’exploiter des écoles de rafting ou des chenils pour chiens de traîneau. Tant mieux pour eux!

Cette passion pour les réalités extrêmes du pays s’avère parfois funeste. Je pense à cet excursionniste tué par un grizzly en août dernier dans le Nord-Ouest, un Français de 44 ans du nom de Julien Gauthier. Lui aussi suivait son rêve. Vous me direz que vivre sans eau courante ou traverser le fleuve à pieds sur la glace, c’est fou? Eh bien, je préfère cette folie à notre tiédeur.

Serment

Les médecins prêtent le serment d’Hippocrate. Tout Québécois devrait prêter un serment d’«Hypotherme». Une promesse en trois temps. Un : ne jamais se plaindre de la météo, sauf catastrophe naturelle. Deux : ne jamais se vanter qu’on ne se plaint jamais. Trois : éviter de se plaindre des gens qui se plaignent. Parce que c’est inutile.

J’encourage chacun à se donner cette règle d’or et à la transmettre à ses amis, à ses parents, à ses enfants, à ses élèves, à ses amoureux et si possible à ses ennemis : cessons définitivement de nous plaindre du froid ou de la neige. Ça suffit.