Baseball majeur: des changements aux éliminatoires?

Le baseball majeur explore la possibilité d’inclure plus d’équipes dans les éliminatoires. Une idée qui pourrait voir le jour en 2022.

Sept équipes, au lieu de cinq dans chaque ligue, pourraient participer à la danse d’après-saison, a appris le New York Post, lundi. La première équipe de chaque ligue passerait immédiatement aux séries de division, tandis que les six autres devraient se disputer les honneurs d’une série deux de trois dans la ronde «wild card».

Les ligues majeures évaluent aussi la possibilité que les équipes avec la meilleure fiche en saison régulière puissent avoir la possibilité de choisir leurs adversaires. La sélection des adversaires serait télédiffusée.

Par exemple, dans la Ligue américaine la saison dernière, les Astros de Houston, champions de la section Ouest, auraient obtenu un laissez-passer en raison de leurs 107 victoires. Les Yankees de New York, champions de la section Est, auraient pu choisir leurs adversaires, entre les Rays de Tampa Bay, les Red Sox de Boston, les Indians de Cleveland et les A’s d’Oakland. Finalement, les Twins du Minnesota, champions de la section Centrale, auraient eu le choix entre les trois équipes restantes. Les deux équipes non choisies auraient fait les frais du dernier duel.

Le baseball majeur évalue ces options afin de donner plus de chances aux équipes de participer aux éliminatoires. Ce format enrayerait également le scénario actuel de la ronde «wild card», où deux équipes sont éliminées après seulement un match.

Les ententes entre le baseball majeur et ESPN sur les droits télévisuels viennent à échéance en 2021. Un nouveau format d’éliminatoires pourrait engendrer des contrats plus lucratifs. Ces propositions doivent aussi être approuvées dans la convention collective.