Coronavirus : les employeurs doivent être vigilants  

Devant la menace du coronavirus, les entreprises doivent mettre en place certaines règles pour protéger leurs employés, surtout si elles entretiennent des liens d’affaires avec la Chine.

Même si aucun cas de coronavirus n’a encore été détecté au Québec à ce jour, Me Marianne Plamondon, associée au cabinet Langlois Avocats, insiste sur l’obligation qu’ont les employeurs de veiller à la santé et à la sécurité de leurs employés.

« Les employeurs doivent évaluer les risques pour les employés et prendre les mesures de prévention appropriées », dit celle dont les services ont déjà été requis par des entreprises qui ne savaient pas quoi faire face à l’épidémie.

Cette responsabilité des employeurs devrait les pousser à annuler tous les voyages d’affaires en Chine, particulièrement dans les villes de la province du Hubei, et opter plutôt pour des téléconférences, estime l’ancienne présidente de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

« Les employés qui se trouvent dans les zones infectées devraient être rapatriés le plus rapidement possible et des mesures de prévention devraient être mises en place à leur retour », signale Me Plamondon, ajoutant que ces employés pourraient être mis en quarantaine pendant 14 jours — ce qui représente la durée d’incubation du virus — et travailler pendant cette période uniquement à partir de la maison, si cela s’avère nécessaire.

« Si ça ne lui tente pas de faire la quarantaine, l’employé peut revenir au travail avec un certificat médical attestant qu’il est apte au travail », précise la juriste qui est spécialisée en droit de l’emploi et du travail.

Est-ce que des collègues de ces employés ayant voyagé en Chine peuvent refuser de se rendre au travail ? Oui, ils le peuvent, s’ils croient qu’il y a un risque pour leur santé et leur sécurité au travail. « À moins que l’employeur ait mis en place des mesures pour réduire les risques, l’employé a le droit d’exercer ce refus », indique Marianne Plamondon.

Hormis ces travailleurs ayant voyagé en Chine pour les affaires, des employés pourraient aussi se rendre dans l’Empire du Milieu pendant leurs vacances, ou alors ils pourraient être en contact avec des personnes infectées par le coronavirus. Dans ce genre de situation, l’employeur doit donner une directive claire afin d’en être avisé et limiter les risques.

« À partir du moment où on met [cette directive en place], si l’employé refuse [d’obtempérer], on a le pouvoir de le sanctionner par des mesures disciplinaires parce que l’objectif, c’est la santé et la sécurité des collègues de travail. »

Le point sur la discrimination

Plusieurs cas de discrimination à l’endroit des personnes d’origine asiatique ont été rapportés au Canada et dans le monde en raison de l’épidémie du coronavirus.

« La Charte des droits et libertés de la personne s’applique, et elle fait en sorte qu’on ne peut pas discriminer quelqu’un en raison de son origine ethnique, rappelle Me Plamondon. Ce n’est pas parce qu’on est Chinois et qu’il y a eu une éclosion du coronavirus en Chine qu’on peut défavoriser une personne chinoise ou d’origine chinoise. »

Symptômes du coronavirus

• Fièvre

• Toux

• Difficultés respiratoires

