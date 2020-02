Jacques Primeau à la tête du Festival de jazz, des Francos, de Montréal en lumière et de la Nuit blanche

Jacques Primeau entre dans l'Équipe Spectra en héritant de quatre gros événements culturels de la métropole. Le gérant et producteur a été nommé le directeur général du Festival international de jazz de Montréal, des Francos de Montréal, de Montréal en lumière et de la Nuit blanche.

Il succède donc à Jacques-André Dupont qui s'est installé aux commandes de C2 International en janvier.

Il assumera officiellement cette fonction pour les quatre organismes à but non lucratif à partir du 17 février. Il aura pour tâches de développer ces importantes manifestations artistiques et d'en assurer le financement.

«Il est clair qu’il y a des enjeux, en particulier en lien avec la perte d’espaces et de revenus autonomes, si importants pour nos événements gratuits. Mais je suis persuadé que nous trouverons les bonnes solutions pour continuer d’assurer la pérennité de nos grands festivals, et ce dans l’intérêt général du projet quartier des spectacles, projet auquel je crois depuis les tout débuts», a notamment laissé savoir le principal intéressé dans un communiqué émis lundi.

Grandement impliqué dans la sphère culturelle québécoise depuis de nombreuses années, Jacques Primeau a déjà été le président du conseil du Partenariat du Quartier des spectacles et le président du conseil d'administration de l'ADISQ. Il est également le fondateur du populaire groupe humoristique Rock et Belles Oreilles.

Son nouveau mandat avec l'Équipe Spectra ne l'empêchera pas de chapeauter les activités de son entreprise, Les Productions Jacques K. Primeau.