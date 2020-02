Je sors, je reste

Coup de cœur

Web

Le Casanova de Montréal

Photo courtoisie

La journaliste Brigitte Noël anime ce balado sur l’un des plus grands séducteurs et arnaqueurs du Québec: Sheldon Ludwick. L’homme d’affaires séduisait des femmes pour ensuite les voler. Il est aujourd’hui en attente de son procès pour fraude. Le podcast réalisé par Anne-Sophie Carpentier raconte l’histoire des présumées victimes et de partenaires d’affaires qui se sont fait avoir. Les épisodes sont offerts en version française, mais aussi en version bilingue.

Sorti le 3 février sur QUB radio

Je sors

Cinéma

En attendant Avril

Photo courtoisie

Ce long métrage d’Olivier Godin a été inspiré de fables et de chansons médiévales que le conteur Michel Faubert a recueillies. Un os chantant est au cœur de cette comédie policière épique. Le fameux objet qui a des pouvoirs particuliers est en la possession d’un acteur qui a un bras de gorille. Un détective entre en contact avec lui pour enquêter sur cet os mystérieux. Il tombera sous le charme de l’acteur qui, lui, s’attache à une employée de la Banque du Brouillard Permanent.

Ce soir, à 21h15, à la Cinémathèque québécoise – 335, boulevard De Maisonneuve Est

Cinéma

Notre été avec André

Photo courtoisie

Pour souligner les 30 ans de la création de Nelligan, un opéra romantique d’André Gagnon et Michel Tremblay qu'André Brassard avait mis en scène, le TNM présentera le long métrage Notre été avec André ce soir. Il s'agit d'un film de Claude Fournier sur André Brassard, celui qui est reconnu pour avoir mis en scène de nombreuses pièces de Michel Tremblay. Le comédien, réalisateur et metteur en scène sera d’ailleurs sur place pour cette projection spéciale.

Ce soir à 19h30 au Théâtre du Nouveau Monde – 84, rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Le milieu de l’horizon

Photo courtoisie

Dans ce long métrage de Delphine Lehericey qui se déroule dans les années 70, les fermes sont frappées par la canicule et les agriculteurs n’ont pas la vie facile. Gus, un ado de 13 ans, doit aider son père sur la ferme, même s’il n’a envie que de lire des bandes dessinées. Dans cette période difficile, une amie de sa mère viendra mettre un peu de soleil dans la famille avec son énergie débordante. Gus sera cependant ébranlé lorsqu’il surprendra quelque chose entre sa mère et son amie.

Ce soir à 18h25 au Cinéma Beaubien – 2396, rue Beaubien Est

Théâtre

Small Mouth Sounds

Photo courtoisie

Cette pièce de Bess Wohl, mise en scène par Caitlin Murphy, nous amène à réfléchir sur la place de la technologie dans nos vies. Un groupe de citoyens se lance dans une retraite silencieuse de cinq jours. Un guru les guide à travers ce défi de garder le silence et de se détacher de la technologie. Une pièce bien divertissante!

Ce soir à 20h au Centre Ségal – 5170, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Comédie musicale

We Will Rock You

Photo courtoisie

La tournée de cette comédie musicale, qui met en vedette plusieurs succès de Queen, s’arrête à Montréal pour trois soirs. Galileo et Scaramouche sont les deux protagonistes de cette histoire qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Les deux révolutionnaires tentent de sauver le rock’n’roll dans cet univers où les instruments de musique n’existent pas. Ils se joindront au groupe The Bohemians pour se battre contre la reine meurtrière Globalsoft.

Ce soir à 19h30 à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts – 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Télé

Sicario

Photo courtoisie

Voici l’occasion de voir ou de revoir le film de Denis Villeneuve sur les cartels mexicains. L’agente du FBI Kate Macer a découvert des restes humains dans les murs d’une maison américaine, ce qui l’a amené à enquêter sur le chef d’un cartel. La jeune femme sera ébranlée par cet univers immoral et sans loi.

Ce soir à 18h sur addiktv

Télé

Comment trouver l’amour en ligne

Ce documentaire produit par la BBC nous plonge dans l’univers des sites de rencontres. Une docteure en mathématique spécialisée en algorithmes, Hannah Fry, a créé un site web spécialement pour une expérience. Plus de 200 personnes ont rempli son questionnaire, afin de peut-être trouver l’amour. Est-ce que ce sera concluant?

Ce soir à 20h sur ICI RDI

Livre

Encyclopédie des animaux

Photo courtoisie

Ce beau livre écrit par le zoologue Jules Howard et illustré par Jarom Vogel permettra à vos jeunes de découvrir la diversité du monde animal. L’œuvre est divisée en six volets: invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères.

Sorti le 29 janvier