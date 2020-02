La cuvée 2020 des Francouvertes est dévoilée

MONTRÉAL | La 24e édition des Francouvertes a été lancée lundi au Lion d’Or, à Montréal, avec le dévoilement des participant(e)s qui profiteront du concours-vitrine pour exposer leur talent musical.

Ils sont 21 artistes émergent(e)s de tous horizons qui se «mouilleront» pour faire connaître leur univers artistique. Dès le 17 février, Mélodie Spear, Guillaume Bordel, Embo/phlébite, Ariane Roy, MoKa, Aramis, Jessy Benjamin, La Faune, Narcisse, Vendou, Petite Papa, dope.gng, Jeremy Lachance, Désarroi, La Fièvre, Kanen, thaïs, Valence, Mclean, Mille Piastres Please et Trop Belle prendront d’assaut la scène du Lion D’Or à chaque lundi, jusqu’au 30 mars, à raison de trois groupes ou personnes par rendez-vous, dans le cadre des prestations préliminaires.

Auront ensuite lieu les demi-finales (du 13 au 15 avril) et la grande finale, au Club Soda, le lundi 4 mai.

Tout au long du processus, les spectateurs auront leur mot à dire et pourront voter pour le Prix du public, d’abord en première ronde (du 21 février au 9 avril). Les vainqueurs de ce premier tour s’affronteront ensuite en deuxième ronde, pour laquelle le scrutin se tiendra du 17 avril au 3 mai.

Afin de mieux connaître les candidat(e)s, le public pourra visionner les capsules «Les 21.», conçues par St Laurent TV et le réalisateur Lou-Pascal Tremblay. Ces vidéos nous permettront de s’immerger dans la démarche des différents aspirant(e)s des Francouvertes, dans un traitement alliant numérique, pellicule et «fish-eye».

Les prix à gagner pour les demi-finalistes et lauréat(e)s, déterminés avec l’appui du public et le verdict du jury de l’industrie, se déclinent en heures de studio, en soutien promotionnel, en spectacles rémunérés chez des diffuseurs reconnus, en mentorat et en bourses. Une bourse Sirius XM de 10 000 $ est d’ailleurs réservée au(x) (à la) grand(e)(s) gagnant(e)(s), en plus d’un lot complet de récompenses. Trois bourses Andréanne-Sasseville de 5000 $, en mémoire de l’animatrice décédée du cancer en 2017, seront décernées à des demi-finalistes, et une par l’entremise du vote du public.

Enfin, dans la série «J’aime mes ex», insérée pour une quatrième année aux soirées de préliminaires et de demi-finales, une dizaine d’anciens participant(e)s des Francouvertes seront convié(e)s à interpréter des compositions légères en ouverture de spectacle, de nouvelles chansons ou des versions inédites d’une pièce de leur répertoire. Olivier Bélisle, Alfa Rococo, Gab Paquet, Marie-Gold, Émilie Proulx, Jipé Dalpé, Louis-Jean Cormier, Mehdi Cayenne, Laurence-Anne et Lou-Adriane Cassidy seront les «ex» à l’honneur au fil des semaines.

Pour tout savoir sur la 24e édition des Francouvertes, on consulte le site web de l’événement (Francouvertes.com).