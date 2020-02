Le retour de Frederik Andersen approche

Le gardien des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen s’est présenté sur la glace pour l’entraînement des siens, lundi, et il pourrait effectuer un retour au jeu à l’occasion du match prévu le lendemain contre les Coyotes de l’Arizona.

Le Danois était ainsi l’un des trois gardiens participant à la séance, les deux autres étant Michael Hutchinson et Jack Campbell. Ce dernier a disputé les deux plus récentes rencontres des Leafs, qui ont battu les Ducks d’Anaheim 5 à 4 en prolongation, vendredi, et perdu 2 à 1 face au Canadien de Montréal un jour plus tard, également en temps supplémentaire.

Andersen a été blessé au cou pendant l’affrontement contre les Panthers de la Floride le 3 février. Son équipe occupait le troisième rang de la section Atlantique, lundi.