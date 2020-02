Les Backstreet Boys de retour au Québec en septembre

La tournée mondiale «DNA» des Backstreet Boys s'étirera trois mois en Amérique du Nord, le temps de 45 autres représentations. Et le quintette n'a pas oublié le Québec.

Nick, Kevin, Brian, A.J. et Howie se déhancheront coup sur coup dans la Vieille Capitale et à Montréal, les 15 et 16 septembre prochain. Ce sera la première fois que le groupe se produira entre les murs du Centre Vidéotron. Le lendemain, les chanteurs effectueront un nouvel arrêt au Centre Bell.

Les billets seront en vente le jour de la Saint-Valentin, ce vendredi à 10 h.

La dernière visite des Backstreet Boys à Montréal est encore toute récente. Les cinq interprètes ont causé un véritable émoi en juillet dernier, toujours dans l'amphithéâtre du Canadien.

Les deux seuls autres passages du «boys band» au Canada au cours des prochains mois sont prévus le 9 août à Vancouver, en Colombie-Britannique, et le 18 septembre à Toronto, en Ontario. Des concerts ont été inscrits à l'horaire jusqu'au 9 octobre à Los Angeles, en Californie.