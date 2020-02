Les Carabins auraient trouvé leur homme

L’équipe de football des Carabins de l’Université de Montréal (UdeM) annoncerait prochainement que Marco Iadeluca deviendra leur prochain entraîneur-chef.

Il s’agirait d’un retour dans la famille des Bleus pour l’homme qui a plus de 25 ans d’expérience dans le football. Il a notamment été le coordonnateur offensif et responsable du recrutement des Carabins entre les saisons 2011 et 2017.

En juillet 2018, Iadeluca avait décidé de quitter ses fonctions à l’UdeM pour devenir directeur des programmes sportifs du Collège André-Grasset.

Les Carabins doivent embaucher un nouveau pilote, eux qui ont perdu les services de Danny Maciocia. En janvier, celui-ci a accepté de devenir le directeur général des Alouettes de Montréal.

Pourtant, Iadeluca avait déclaré au «Journal de Québec» qu’il n’avait pas l’intention de postuler sur l’emploi vacant.

«Je suis heureux dans mon emploi et j’ai une belle qualité de vie familiale. Comme gestionnaire, je travaille dans le domaine que j’ai étudié et j’ai la chance de "coacher"au football avec les Phénix dans un bon calibre de jeu», avait-il dit à la fin du premier mois de l’année.

De leur côté, les Carabins annonceront le candidat choisi à la fin de la présente semaine ou au début de la suivante, selon ce qui a été confirmé à l’Agence QMI.