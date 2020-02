LHJMQ: un «beau défi» pour Gordie Dwyer à la barre des Cataractes de Shawinigan

Gordie Dwyer attendait l’occasion parfaite pour replonger derrière le banc d’une équipe de hockey. Quand les Cataractes de Shawinigan lui ont tendu une perche, l’ancien dur à cuire du Canadien a convenu que le défi était taillé sur mesure pour lui.

Depuis samedi soir, moment où il s’est entendu avec le directeur général Martin Mondou, les événements se sont succédé à vive allure pour celui qui succède comme entraîneur-chef jusqu’à la fin de la présente campagne à Daniel Renaud, congédié dimanche.

Dwyer n’arrive pas en terrain inconnu dans la LHJMQ puisqu’il a été aux commandes des Islanders de Charlottetown de 2011 à 2015 avant de se retrouver dans la Ligue continentale (KHL) à Zagreb (2015-2017) et à Minsk (2017-2018). Il a aussi dirigé dans la Ligue nationale suisse en plus d’être adjoint à la Coupe Spengler à deux reprises avec l’équipe canadienne. En janvier, il a mené le Canada à la médaille de bronze aux Olympiques de la jeunesse.

«J’ai eu d’autres appels, mais du point de vue familial, je voulais revenir [coacher] en Amérique du Nord. C’est un beau défi pour moi dans le dernier droit de la saison et je suis fier de revenir dans la LHJMQ. C’est un défi qui faisait du sens», a déclaré le résident de Charlottetown en conférence de presse, lundi.

«C’est un coach qui est exactement dans l’ADN des Cataractes et des partisans de la Mauricie. On est une équipe capable du meilleur comme du pire et il va falloir être qu’on soit capable du meilleur. Il nous faut plus de constance [...] Ça prend des victoires et je crois que Gordie a ça en lui et qu’il est capable d’amener cet ADN dans un délai rapide», a renchéri le directeur général des Cataractes.

Expériences bénéfiques

Les expériences qu’il a vécues au niveau international depuis cinq ans lui ont d’ailleurs permis d’ajouter des cordes à son arc comme homme de hockey. Il a notamment dirigé Gilbert Brulé, sixième choix au total en 2005 par les Blue Jackets de Columbus, les frères Andrei et Sergei Kostitsyn et le gardien suédois Jhonas Enroth, qui a disputé 153 matchs dans la LNH.

«Ça m’a permis de grandir comme entraîneur. À ma première année à Zagreb, j’avais des joueurs de 13 différents pays, alors c’était un défi en tant qu’entraineur de mettre une structure en place et d’être clair et précis avec les attentes. Ça a été enrichissant», a-t-il confié dans une entrevue au Journal.

Dernier droit

Dwyer, qui a profité des derniers mois pour accompagner ses trois enfants dans leur saison de hockey, se retrempera dans le bain assez rapidement alors que sa nouvelle équipe affrontera le Drakkar, à Baie-Comeau, mardi soir.

En incluant ce voyage aller-retour, l’ancien capitaine des Remparts n’a que 17 rencontres pour redresser la barque des Cataractes (23-28-0-0, 46 pts) qui sont installés au septième rang de l’association de l’Ouest. La formation de la cité de l’Énergie en est à sa troisième année de relance.

«L’équipe a connu des hauts et des bas. On veut finir la saison en force, c’est vraiment ça le mandat. Coacher des pros ou coacher des joueurs juniors, la responsabilité reste la même, et c’est d’aider les joueurs en leur donnant les outils pour réussir», a-t-il assuré à bord de l'autocar le menant sur la Côte-Nord.

Ce sera toutefois sans son meilleur attaquant Mavrik Bourque, qui a subi une fracture au poignet le 7 février contre Rimouski. Il ratera de trois à quatre semaines.

Par ailleurs, Darren Rumble, qui a dirigé les Wildcats de Moncton pendant cinq saisons et demie jusqu’à l’an passé, prendra la place d’Adrien Plavsic comme adjoint.