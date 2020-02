Loi 40: les baguettes en l’air

Je me mets dans la peau du citoyen moyen.

Qui voit-il chialer contre la loi 40, à longueur de jour, à la télé ?

Sylvain Malette, de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), et Catherine Harel-Bourdon, de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Et vous savez ce qu’il se dit, le citoyen moyen ?

« Si ces deux-là sont contre cette loi, c’est qu’elle doit être bonne ! »

DÉFICIT DE CRÉDIBILITÉ

C’est la vieille histoire du garçon qui n’arrêtait pas de crier au loup.

Il a tellement crié au loup pour rien qu’un jour, quand le loup s’est pointé au village, les habitants n’ont pas pris les avertissements du garçon au sérieux, car plus personne ne le croyait.

Je ne sais pas si la loi 40 (une loi mammouth extraordinairement complexe) est aussi catastrophique que ses détracteurs le prétendent.

Mais ce que je sais, c’est que les hauts cris de monsieur Malette et de madame Harel-Bourdon me laissent froid.

Je les ai vus trop souvent grimper dans les rideaux et déchirer leur chemise pour accorder le moindre crédit à leurs protestations.

Qu’a fait madame Harel-Bourdon contre le gaspillage dans les commissions scolaires, exactement ?

En 2014, alors que la CSDM qu’elle dirigeait était dans le trou financièrement, les comptes de dépense de madame Harel-Bourdon explosaient.

En 2018, elle a utilisé 50 000 $ d’argent public qui devait aller aux services aux élèves pour produire des vidéos promotionnels disant à quel point les commissaires faisaient un job extraordinaire.

Sans oublier ses prises de position contre la loi 21.

Même si cette loi adoptée par un gouvernement majoritaire démocratiquement élu est appuyée par plus de 70 % des Québécois, la présidente de la CSDM a annoncé avec tambours et trompettes qu’elle allait retarder d’un an son application sur son territoire !

Comme si c’était elle, le premier ministre !

Alors que 95 % des Québécois n’allaient même pas voter aux élections scolaires !

PÉTAGE DE PLOMB

Du côté de monsieur Malette, ce n’est guère mieux.

Je ne l’ai jamais entendu approuver la moindre décision du gouvernement.

On dirait un enfant dans son stade du « Non ».

Non ! Non ! Non !

Comme si tout ce que le gouvernement disait ou décidait était de la chnoute en boîte.

Quand le gouvernement a annoncé qu’il voulait implanter un cours d’éducation financière obligatoire en 5e secondaire, le président de la FAE a fait une crise monumentale.

Quoi ? Vous allez transformer nos enfants en capitalistes, c’est ça ???

Euh, non... On veut juste qu’ils comprennent comment l’économie fonctionne, c’est tout.

C’est quoi un REER, comment faire un budget... Pour qu’ils puissent mieux gérer leur argent.

Mais pour monsieur le syndicaliste, c’est comme si le « méchant gouvernement de droite » avait nommé le président de la Banque Royale ministre de l’Éducation.

Alors, quand on entend Sylvain Malette crier contre l’horrible loi 40, on prend ça avec un gros grain de sel.

MAUVAIS PORTE-PAROLE

Je ne dis pas que la loi 40 est géniale. Je dis juste que ces deux personnes sont les pires porteurs de flambeaux que les détracteurs de cette loi puissent trouver.

Plus ils crient, plus on se dit que cette loi était peut-être nécessaire.