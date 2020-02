Ontario : randonnée tragique pour un père et sa fillette

Une randonnée s’est mal terminée pour un père ontarien et sa fille de 4 ans qui ont été retrouvés morts tard dimanche soir dans la réserve faunique de Rattlesnake Point à Milton, à un peu plus de 50 km au sud-ouest de Toronto.

Leurs corps ont été repérés au pied d’une falaise vers 23 h, dimanche. Ils ont subi un trauma qui semble concorder avec le résultat d’une chute, a expliqué la police régionale de Halton à CP24, lundi.

UPDATE: Mom identifies 'most-wonderful, kind-hearted girl,' found dead in Milton's Rattlesnake Point Conservation Area https://t.co/JPsbQD8m75 pic.twitter.com/Opznyq6S3c — CP24 (@CP24) February 10, 2020

Des enquêteurs en homicide étaient sur les lieux pour examiner la scène. Aucun scénario n’a été exclu.

Le père et sa fille ont commencé leur randonnée en milieu d’après-midi et devaient revenir vers 17 h 30. Leur disparition a été signalée aux autorités vers 19 h 30. Des recherches ont ensuite été entreprises dans la réserve faunique Rattlesnake Point.

«Ce n’était pas une recherche habituelle, a dit Steve Elms de la police régionale de Halton à CP24. La zone est large. C’est très forestier avec une falaise et des rochers.»

L’identité de la fillette a été révélée. Il s’agit de Keira Kagan, selon CP24. Elle vivait avec sa mère et son beau-père. Son père était venu la chercher vendredi pour passer la fin de semaine en sa compagnie.

«Keira était la fille la plus spéciale qu’on pouvait demander. Ma meilleure amie, la plus merveilleuse et généreuse fille. La plus sensationnelle grande sœur pour mon petit», a dit sa mère Jennifer.