[PHOTOS] Un nouveau café d’escalade dans le centre-ville de Montréal

MONTRÉAL | Débutant curieux ou expert aguerri, tout le monde est le bienvenu dans le nouveau café d’escalade qui a ouvert ses portes dimanche près de la station de métro Saint-Laurent au centre-ville de Montréal.

«C’était important pour nous d’être bien situés et d’offrir quelque chose de plus. On s’est dit qu’on allait offrir le gym qu’on aimerait avoir, le gym de rêve [...] On a créé un espace où les gens peuvent se rassembler et relaxer, tout en grimpant», souligne l’un des deux propriétaires du Café Bloc, Jean-François Gravel.

Dominick Gravel/Agence QMI

Depuis deux ans, lui et son associé Sébastien Aubé travaillent d’arrache-pied pour offrir un gymnase d’escalade accessible, diversifié et écoresponsable, où il est aussi possible de siroter un café ou une bière (à la fin de l’entraînement seulement!), en appréciant les oeuvres de divers artisans locaux.

«Chaque facette du projet a été travaillée de fond en comble de façon à rendre le Café Bloc accessible à tous et chaleureux, ajoute Sébastien Aubé. On essaie d’encourager les artistes et les artisans d’ici. Les "racks" à manteaux, les bancs, les bacs à craie, tout est fait en matériaux recyclés.»

Dominick Gravel/Agence QMI

Variété

Pour l’instant, près d’une soixantaine de parcours de différents niveaux ornent les murs du centre d’escalade de bloc. Ce style d’escalade particulier se distingue par la hauteur des murs qui ne dépassent pas cinq mètres, ce qui fait que les grimpeurs n’ont pas besoin d’être attachés.

«On change les parcours régulièrement pour pouvoir offrir une variété de mouvements, de façon à ce que l’expérience se renouvelle à chaque fois», explique M. Aubé.

Dominick Gravel/Agence QMI

Le Café Bloc possède aussi un «Kilter board», c’est-à-dire un mur inclinable sur lequel les prises à utiliser s’illuminent pour créer un parcours personnalisé en fonction de critères entrés sur une application mobile.

En plus des divers coins détente, un sauna sec et un service de thérapeutes sont aussi offerts.

Dominick Gravel/Agence QMI

L’été, le centre prévoit aussi offrir accès à sa terrasse, où il y aura des murs d’escalade extérieurs, des hamacs ainsi qu’une «slackline», c’est-à-dire une corde élastique attachée entre deux poutres pour pratiquer l’équilibre.

«L’escalade de bloc est un sport très accessible pour les nouveaux initiés, et la communauté est très ouverte», a souligné Sébastien Aubé qui espère que le Café Bloc contribuera à faire découvrir sa passion.