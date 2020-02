Le joueur québécois des Chiefs et nouveau champion du Super Bowl Laurent Duvernay-Tardif gagne constamment en popularité auprès du public d'ici, comme en témoigne son bain de foule et d’affection de dimanche à Montréal.

«Laurent est rendu plus qu’un joueur de football, plus qu’un médecin : il est devenu une personnalité publique», a souligné son gérant, Sasha Ghavami, lundi à l’émission «Les Partants» de la chaîne TVA Sports.

Cela a un impact grandissant, notamment, sur les demandes médiatiques à l’endroit du joueur et sur les partenariats divers qui lui sont offerts. En ce sens, Ghavami affirme vivre ses propres éliminatoires après celles de son client, d’autant plus qu’à titre d’agent de plusieurs joueurs, il aura de nombreux dossiers importants à gérer dans les prochaines semaines.

L’homme de confiance de «LDT» apparaît également assez certain que le contrat du Québécois ne sera pas racheté par les Chiefs durant la saison morte. La formation du Missouri pourrait de son côté avoir à relever des défis au chapitre du plafond salarial.

«J’ai grande confiance que Laurent va être un membre des Chiefs pour la saison 2020. [...] Je pense qu’avec les commentaires de ses entraîneurs, les échos durant la saison, je pense que sa place est vraiment avec les Chiefs.»

En attendant, Duvernay-Tardif sera salué au Centre Bell, lundi soir, avant le match entre le Canadien et les Coyotes de l’Arizona.

«Ça va être un bel honneur, a admis son agent. Quand tu as l’opportunité d’être honoré au centre de la glace comme ça, tu ne dis pas non. C’est la plus grande équipe sportive à Montréal et peut-être au Canada dans l’ensemble. Pour moi, c’est un grand honneur et Laurent a bien hâte aussi d’y être.»