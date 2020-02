Québec solidaire veut contrer les «rénovictions»

MONTRÉAL – Québec solidaire a demandé lundi matin la mise en place d’une loi d’urgence pour décréter un moratoire sur les «rénovictions» dans les villes où le taux d’inoccupation des logements se trouve en deçà de 3 %, en plus de l'établissement d'un taux de hausse maximale du coût des loyers.

De passage à Montréal, où le taux d'inoccupation des logements locatifs n'est que de 1,5 %, le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a indiqué qu’il était urgent d’agir.

«Aujourd’hui, le Québec au grand complet a les deux pieds dans la plus grave crise du logement en 20 ans [...]. On invite le gouvernement à aller se promener dans les rues et à parler aux gens», a martelé M. Nadeau-Dubois pendant son allocution en conférence de presse. Selon lui, la ministre de l’Habitation, Andrée Laforest, nierait l’existence de cette crise.

Le député solidaire de Laurier-Dorion, Andrés Fonticella, était aussi présent pour lancer une invitation à la ministre Laforest à visiter le quartier de Parc-Extension, qu'il juge lourdement affecté par les «rénovictions», mot-valise formé avec les termes rénovations et éviction.

Rappelons que l'arrivée du Campus MIL de l'Université de Montréal aux abords de Parc-Extention amène une hausse de la demande dans ce secteur, reconnu pour son abordabilité.

Hausse maximale

Questionné à savoir ce à quoi ressemblerait la hausse maximale du loyer réclamée par QS, Gabriel Nadeau-Dubois aimerait qu'elle soit limitée à un taux fixé par la Régie du logement et basé sur l’indice des prix à la consommation (IPC), comme ça se fait déjà en Ontario. Il a été fixé à 2,2 % en 2020 pour cette province.

Actuellement, la Régie du logement du Québec calcule un taux d'augmentation de loyer d'une façon semblable à celle de l'Ontario, mais il s'agit d'une recommandation et non pas d'un taux légal. Les propriétaires et les locataires peuvent convenir d'une hausse supérieure.